İzmir’in Karaburun Yarımadası denize uzanan kayalıkları, taşlı ve çakıllı koylarıyla biliniyor. Ancak Sarpıncık çevresinde bulunan Kumbükü, yarımadanın genel görüntüsünden ayrılıyor. Burada kıyıyı taşlar değil kum kaplıyor. Hamzabükü’nün hemen yanında yer alan koy, kalabalıktan uzak bir gün geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği doğal sahiller arasında bulunuyor. Kumbükü’ne giriş için de herhangi bir ücret alınmıyor.

Sahilde taş değil kum var

Kumbükü’nün en dikkat çekici tarafı sahil yapısı. Karaburun’un pek çok noktasında taş ve iri çakıllar görülürken burada denize kum üzerinden giriliyor.

Açık renkli kum, güneşli havalarda denizin rengini de daha belirgin hale getiriyor. Su kıyıdan açığa doğru turkuazdan koyu maviye dönüyor. Açık denize yakın konumu nedeniyle rüzgârlı günlerde ise dalga görülüyor.

Koya ulaşmak biraz zahmetli

Kumbükü’ne gitmek için Karaburun merkezden Hasseki ve Sarpıncık yönüne ilerlemek gerekiyor. Hasseki sonrasında sahile ayrılan stabilize ve toprak yol, araçları koyun yakınına kadar götürüyor. Yol şartları mevsime göre değişiyor. Çukur ve gevşek taş bulunan bölümler nedeniyle özellikle altı alçak araçlarla dikkatli ilerlemek gerekiyor. Toplu taşıma ise doğrudan sahile ulaşmıyor.

Hamzabükü ile yan yana

Kumbükü’nün hemen yanında Hamzabükü bulunuyor. İki komşu koy arasındaki en belirgin fark sahil yapısında ortaya çıkıyor. Hamzabükü’nde taş ve çakıllar görülürken Kumbükü kumlu kıyısıyla ayrılıyor. Karaburun Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre Hamzabükü, ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre mesafede ve yolculuk yaklaşık 30 dakika sürüyor.

Gitmeden çantanızı hazırlayın

Kumbükü’nde büyük bir plaj işletmesi, restoran ya da market bulunmuyor. Duş, tuvalet, soyunma kabini ve şezlong gibi olanaklar da sınırlı.

Bu nedenle su, yiyecek, şemsiye ve sandalye gibi ihtiyaçları yola çıkmadan almak gerekiyor. Doğal gölge az olduğu için özellikle günün sıcak saatlerinde güneşten korunmak önem taşıyor.

Giriş için ücret alınmıyor

Kumbükü doğal plaj niteliğinde ve giriş ücretsiz. Buna karşılık düzenli işletme hizmetinin bulunmaması nedeniyle ziyaretçiler ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

Kamp veya geceleme düşünenlerin ise dönemsel kuralları önceden yetkili birimlerden öğrenmesi gerekiyor. Koy, İzmir’in Karaburun ilçesinde Hasseki ve Sarpıncık çevresinde, Hamzabükü Sahili’nin hemen yanında yer alıyor.