Son Mühür- İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Enerjinin bir an olsun düşmediği o kutlama Maltepe Tabaoğlu Parkı’ndan başladı, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan yüzlerce Güzelbahçelinin katılımıyla İsmail Kandemir Sahil Bulvarı’ndan Yalı Mahallesi 1. Liman’a kadar kadar devam etti.

Zafer coşkusu sahile taştı

Kortej boyunca İzmir Marşı ve Gençlik Marşı hep bir ağızdan söylenirken, “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları Güzelbahçe sahil boyunca yankılandı.Zafer Korteji’ne Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akın’dan 30 Ağustos mesajı

Zafer Korteji’nin ardından vatandaşlara seslenen Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünü kutlayarak başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle andı.

Başkan Vekili Akın, konuşmasında “Bugün burada yalnızca tarihimizin en büyük zaferlerinden birinin yıl dönümünü kutlamıyoruz. Bugün, bir milletin esareti kabul etmeyerek bağımsızlığına, vatanına ve geleceğine sahip çıkışını hep birlikte yeniden hatırlıyoruz. 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer; milletimizin özgürlükten, bağımsızlıktan ve egemenliğinden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğinin bütün dünyaya ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük fedakârlıklarla verilen Milli Mücadele’nin sonucunda kazanılan bu zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bizlere düşen en önemli görev; onların bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü ve çağdaş yaşamı korumak, bu değerleri gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.

“Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkma kararlılığımız güçlü”

Bu akşam Güzelbahçe’de gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla, büyüklerimizle omuz omuza yürüyerek bir kez daha gösterdik ki Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkma kararlılığımız ilk günkü kadar güçlüdür. Ellerimizde taşıdığımız bayraklar, yaktığımız meşaleler ve hep birlikte söylediğimiz marşlar, bu kentin Cumhuriyet’e olan bağlılığının en güzel göstergesidir.

Kortejimize katılan, güzergâh boyunca balkonlarından ve evlerinden bizlere eşlik eden, alkışlarıyla, bayraklarıyla ve araçlarının kornalarıyla coşkumuza ortak olan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşasın” diye konuştu.