Son Mühür- Gaziemir siyasetinde Yeni Parti'li belediye başkanıyla kurucu ilçe başkanı arasında delege seçimleri sonrası esmeye başlayan soğuk rüzgarlar dinecek mi? Yoksa fırtınaya mı dönüşecek?

Bu sorunun cevabı için gözler bu cumartesi günü gerçekleştirilecek ön seçim sandığına çevrilmiş durumda.

Belediye Başkanı Ünal Işık'la, Yeni Parti kurucu ilçe Başkanı Çağrı Şırlancı arasındaki siyasi rekabetin sandığa yansıyacağı ön seçim için geri sayım başladı.



Bin 973 üyemiz oy kullanacak...



26 Ağustos'a kadar Yeni Parti'ye üye olarak oy kullanma hakkı kazanan bin 973 kişi olduğunu belirten Şırlancı,

''kuracağımız dört sandıkta bu üye arkadaşlarımız oylarını kullanarak ilçe başkanı kim olacak sorusuna cevap verecek. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi, siyasi partiler yasasına uygun olması için seçilen delegeler de ön seçim sandığından çıkan isim kim olursa olsun 3-4 ekim tarihindeki seçimde o kişiyi ilçe başkanı olarak belirleyecek'' hatırlatmasında bulundu.



Halil Arda'nın delege seçilmesine öfkelenmiş...



Başkan Ünal Işık'la CHP döneminde çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Çağrı Şırlancı,

''Ancak Yeni Parti'de geçtiğimiz delege sçeimleri sırasında eski başkanlardan Halil Arda'nın delege yazılmasının ardından Işık'ın tavrınde değişiklik oldu. Benimle konuşmasında karşıma henğz kim olduğunu onun da bilmediği bir aday çıkaracağını söyledi'' mesajı verdi.

Bütün eski başkanlarımıza yer verdik...



Halil Arda ismine delege listesinde yeer vermelerinin tek sebebinin, geçmiş CHP döneminde belediye başkanlığı, ilçe, kadın ya da gençli kolları başkanlığı yapıp şimdi Yeni Parti'de olan herkesi delege yazmaya çalışmaları olduğunu vurgulayan Şırlancı, ''Halil Arda'ya ne delege pazarlığı yaptım ne de başka bir pazarlık. Zaten kendisiyle delege yazılmadan önce görüşmedim bile'' diye konuştu.



Aynı mahallelerden aynı soyadlı üyeler...



Başkan Ünal Işık'ın Yeni Parti'ye ilk üye yazımı sürecinde Ankara'ya giderek çok sayıda üye formu aldığına dikkat çeken Çağrı Şırlancı,

''Aynı mahalleden, aynı soyadılı çok sayıda üye yazıldığını gördük.Bunların hiçbirine en ufak bir engel çıkartmadık'' hatırlatmasında bulundu.

Belediye olanaklarıyla üyelere baskı yapıldığı ya da vatlerde bulunulduğuna dair iddialara inanmak istemediğini vurgulayan Çağrı Şırlancı,

''CHP Gaziemir ilçe Başlkanı seçildiğim süreçte Başkan Ünal Işık bana büyük destek vermiş, bagajında en ufak bir problem yok diyerek beni işaret etmişti. Cumartesi günkü ön seçimde de demokrasiye uygun bir seçim olacağına dair inancımı koruyorum'' mesajı verdi.