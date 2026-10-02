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Balçovamızda afetlere hazırlık, yangın güvenliği ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye yönelik çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

Yiğit şu ifadeleri kullandı:

Ziyarete ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, görüşmede afetlere hazırlık ve yangın güvenliği başlıklarının ele alındığını belirtti. Yiğit, kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, ilçenin afetlere karşı hazırlık düzeyinin geliştirilmesi, yangın güvenliği konusunda yürütülebilecek çalışmalar ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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Balçova’da afetlere hazırlık ve yangın güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman ile belediyede bir araya geldi.

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