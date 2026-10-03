MHP İzmir’de ‘dev kadro’ görevde: Çiftçisi de var akademisyeni de!

İzmir’de gizli kalan antik kent: Efes kadar eski

1-2 Ekim günlerinde İzmir'de elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak, saat kaçta bitecek?

Bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandı mı, listeler saat kaçta erişime açıldı?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 2023 yılında lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Son Mühür Gazetesi'nde muhabir olarak devam ediyor. Politika, sendika ve adliye haberleri alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi Kibar Mahallesi’ndeki belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Ön seçimde partisinin üyelerinin oylarını alarak başkanlık için güven tazeleyen İlçe Başkan adayı Volkan Gürboğa’nın kongrede yönetim listesi belli oldu. İl delege listesine Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yer aldığı görülürken, CHP Konak Önceki Dönem İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de il delegesi yazıldı. Kongrede liste delegelerin oyuna sunuldu. Delegelerin seçimi ile Gürboğa, 210 oy alarak güven tazeledi.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.