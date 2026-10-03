Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi Kibar Mahallesi’ndeki belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Ön seçimde partisinin üyelerinin oylarını alarak başkanlık için güven tazeleyen İlçe Başkan adayı Volkan Gürboğa’nın kongrede yönetim listesi belli oldu. İl delege listesine Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yer aldığı görülürken, CHP Konak Önceki Dönem İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de il delegesi yazıldı. Kongrede liste delegelerin oyuna sunuldu. Delegelerin seçimi ile Gürboğa, 210 oy alarak güven tazeledi.
İlçe yönetim kurulu adayları asil üyeler
Umut Meri Acar, Mustafa Şahin Akdağ, Adem Aksoy, Betül Aksungur, Cemali Arslan, Ayhan Çakar, Recayi Çelik, Sergen Daşdemir Sabri Dem, Latif Dostugür, İngül Emre, Laçin Ergün, Umay Merve Kerpel, Semra Fatma Koyuncu, Muhlis Menga, Dönem Pasdemir, Yusuf Polat, İlkin Nurullah Sağır, Naciye Sarıkaya, Ahmet Şafak, Atilla Şencan, Aydın Taşkın, Irmak Tüyene Eren, Sedat Uztemur
İl kongresi delegesi (üst kurul) adayları
Melike Akça, Fatma Akıncı, Gülin Sultan Bakan, Nuri Batıhan, Kadinsah Bursa, Erkan Büyükkaya, İrfan Can, Helin Catuk, Metin Demirkaya, Sema Durmuş, Derya Durnabaş, Mehmet Erdoğan, Küpra Filiz, Sibel Gerkuş, Feryal Güllüada, Volkan Gürboğa, Ozan Ali Ilgazi, Emine Helil İnay Kınay, Neşe Kahraman, Ceyhan Kayhan, Yılmaz Kızılcan, Servinaz Ömür, Figen Özca, Nevvaf Özme, Tuncer Polat, Başar Sözbir, Simge Şen, Fuat Topaloğlu, Şengül Yanar, Nurhan Yanya, Murat Yavuz, Sebahattin Yeşilova, Züleyha Yuluğ Erdim