Son Mühür- "Kara Sevda" , "Fatih Harbiye" ve "Sefirin Kızı" gibi yapımlarda gösterdiği başarılı performansla tanınan Neslihan Atagül Doğulu, uzun süredir ekranlardan uzaktı.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen Atagül, geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Oyunculuğu bıraktı mı?

Doğumun ardından kameralardan uzak kalan oyuncu hakkında, “oyunculuğu bıraktı” iddiaları gündeme gelmişti. Bu söylentiler karşısında ilk kez konuşan Atagül, sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, “İşler güçler devam ediyor. Hamilelik sürecim, doğumum derken doğal olarak ekrandan uzak kalmak durumunda kalıyoruz. Bu da normal süreçler” dedi.

Zamanını oğlu Aziz’le geçiriyor

Ekranlardan uzak olmayı bir ara dönem olarak değerlendirdiğini belirten Atagül, sözlerine şöyle devam etti: “Koşturmuyorum ama durmuyorum da. Bu da iyi geliyor bana tabii. Vaktimi daha çok Aziz’le geçiriyorum. Bana da iyi geliyor açıkçası. Acele etmeden, herhangi bir plan yapmadan yaşamak epey iyi hissettiriyor.”

Yeni projeler sinyali

Ekranlara dönüş konusunda net bir tarih vermeyen oyuncu, ilerleyen dönemde uygun bir projeyle yeniden izleyicilerle buluşabileceğini de ima etti. Atagül’ün bu açıklamaları, hayranları arasında “geri dönüş hazırlığı” olarak yorumlandı.