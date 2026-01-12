12 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayan yeni haftada 200 bin TL büyük ödül için yarışan Fikri Kopuz, daha ilk bölümden fenomen olmayı başardı. Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı saç ekimi hikayesi ve Kim Milyoner Olmak İster macerasıyla daha önce de ekranlara çıkan yarışmacı hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte Fikri Kopuz'un hayat hikayesi ve biyografisi.

Fikri Kopuz kimdir?

Fikri Kopuz, 1989 yılında Rize'nin Veliköy beldesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 37 yaşında olan Kopuz, Rize Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun oldu. Çok yönlü bir kariyer hayatına sahip olan Fikri Bey, hem parkomat görevlisi olarak çalışıyor hem de radyo programcılığı yapıyor. Radyocu kimliği sayesinde hitabet yeteneği ve akıcı esprileriyle dikkat çekiyor.

Saçlarını neden ektirdi?

Fikri Kopuz'u aslında birçok izleyici 2018 yılından hatırlıyor. O dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programına katılan Fikri Bey, saç eksikliği nedeniyle kızların kendisine ilgi göstermediğinden yakınmıştı. Ünlü şovmenden saç ektirme konusunda yardım isteyen Kopuz'un bu samimi talebi karşılıksız kalmadı. Mehmet Ali Erbil tüm saç ekim masraflarını karşılayarak Rizeli gencin hayaline kavuşmasını sağladı.

Kim Milyoner Olmak İster'e de katılmıştı

Fikri Kopuz 2023 yılında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katıldı. Ancak bu macera beklendiği gibi gitmedi. 2 bin liralık ilk baraj sorusunda yanlış cevap veren Kopuz, yarışmadan eli boş ayrılmak zorunda kaldı.

Yemekteyiz'de 200 bin TL peşinde

12-16 Ocak haftasında Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışan Fikri Kopuz, 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanma konusunda oldukça iddialı. Karadeniz şivesini ve samimiyetini mutfağına da yansıtan yarışmacı rakiplerine meydan okuyor. Film izlemeyi seven ve fıkra anlatmaktan keyif alan Kopuz, haftanın en çok konuşulan ismi olmaya aday görünüyor.