Uzmanlar, balık tüketiminde mevsim faktörünün hem lezzet hem de besin değeri açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Doğru zamanda tüketilen balık daha yağlı, daha lezzetli ve Omega-3 yağ asitleri bakımından çok daha zengin oluyor. İşte mart ayında sofralarınıza ekleyebileceğiniz en taze ve lezzetli balıklar.

Kalkan balığı: Mart ayının yıldızı

Baharın müjdecisi olarak bilinen kalkan, mart ayında en lezzetli dönemine giriyor. Yüksek protein içeren ve sindirimi kolay olan kalkan, tavası ve fırın pişirmesiyle sofraların vazgeçilmezi. Şubat ayında başlayan kalkan mevsimi mayıs sonuna kadar devam ediyor ancak mart ve nisan ayları en ideal tüketim zamanı olarak öne çıkıyor.

Levrek ve kefal: Mart'ta altın çağlarında

Levrek, beyaz eti ve hafif yapısıyla mart ayının en çok tercih edilen balıklarından biri. Omega-3 bakımından zengin olan levrek, kalp sağlığını destekliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Izgara, fırın veya buğulama olarak hazırlanabiliyor. Kefal ise mart ayında yağlanarak en lezzetli haline ulaşıyor. Karaciğeri destekleyen besinler içeren kefal, pilaki ve tava yapımında çok tercih ediliyor.

Mezgit, tekir ve gümüş balığı da mevsiminde

Mezgit, düşük yağ oranıyla diyet dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tavada veya fırında pişirilerek tüketilebilen mezgit, sinir sistemini destekleyen besinler içeriyor. Tekir ise kırmızımsı rengi ve yumuşak etiyle bu ayın gözde balıkları arasında. B12 vitamini bakımından zengin olan tekir, genellikle unlanarak kızartılıyor ya da ızgarada pişiriliyor.

Bunların yanı sıra gümüş balığı, izmarit, kaya balığı, yayın balığı ve istavrit de mart ayında tezgahlarda bol bulunan türler arasında yer alıyor.

Mart ayında hangi balıkları yememeli?

Uskumru bu dönemde yağını kaybederek çiroz olmaya başlıyor. Palamut ve lüfer de kış aylarındaki lezzetini yitirmeye yüz tutuyor. Hamsi ise mart sonuna doğru sezonunu kapatıyor; bu nedenle tazeliğine özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Mevsiminde balık tüketmek hem lezzet hem de sağlık açısından en doğru tercih olarak öneriliyor.