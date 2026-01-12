Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gümüşhane'yi de olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji'nin açıklamalarına göre yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur ve nihayetinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu durum özellikle ulaşımda aksaklıklara yol açabilecek nitelikte olduğundan eğitim kurumlarında tatil kararı alınıp alınmayacağı gündeme geldi.

Meteoroloji'den Gümüşhane için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gümüşhane ve çevresi için önemli bir hava durumu uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamada 13 Ocak Salı günü bölge genelinin kar yağışlı geçeceği ifade edildi. Yağışların önce yağmur olarak başlayacağı, ardından karla karışık yağmura dönüşeceği ve yer yer kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtildi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar birikimi oluşması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve trafikte dikkatli olması öneriliyor.

13 Ocak Salı Gümüşhane'de okullar tatil mi?

Gümüşhane Valiliği'nden 13 Ocak Salı günü için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Bu nedenle şu an itibarıyla Gümüşhane merkez ile Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul ilçelerinde yarın okulların normal şekilde açık olması bekleniyor. Ancak kar yağışının yoğunluğuna bağlı olarak valilikten son dakika kararı gelebilir. Velilerin ve öğrencilerin Gümüşhane Valiliği'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarını takip etmesi tavsiye ediliyor.

Gümüşhane Üniversitesi'nde tatil var mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'nden 13 Ocak Salı günü için herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Bu doğrultuda Gümüşhane Üniversitesi'nde yarın eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarının beklenenden daha olumsuz seyretmesi halinde üniversite yönetiminden son dakika açıklaması gelebilir. Öğrencilerin üniversitenin resmi web sitesi ve duyuru kanallarını düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor. Kar yağışının etkisini artırması durumunda hem ilköğretim hem de yükseköğretim kurumları için tatil kararı alınması muhtemel görünüyor.