Mart ayında Antalya'da gündüz hava sıcaklıkları ortalama 17-22°C arasında değişiyor. Güneşli günlerde termometre 22 dereceyi gösterse de sabah ve akşam saatlerinde hava serin kalıyor. Bu dönemde zaman zaman yağmurlu günler de yaşanabiliyor ve aylık toplam yağış miktarı yaklaşık 90 mm civarında seyrediyor.

Antalya'da mart ayında deniz suyu sıcaklığı kaç derece?

Antalya deniz suyu sıcaklığı mart ayında yılın en düşük seviyelerine iniyor. Konyaaltı ve Lara gibi popüler plajlarda su sıcaklığı ortalama 16-18°C arasında ölçülüyor. Bu değer, insan vücudu için ideal kabul edilen 23-29°C aralığının oldukça altında kalıyor. Denize girmek fiziksel olarak mümkün olsa da çoğu kişi bu sıcaklıkta suyu fazlasıyla soğuk buluyor. Özellikle sığ koylarda güneşin etkisiyle su birkaç derece daha ılık hissedilebilir ancak uzun süre suda kalmak pek konforlu değil.

Mart ayında Antalya'da yüzmek isteyenler ne yapmalı?

Soğuk suya dayanıklı kişiler ve kış yüzücüleri için mart ayında Antalya denizi tamamen kapalı sayılmaz. Ancak kısa süreli giriş yapılması ve vücudun soğuğa maruz kalma süresinin sınırlı tutulması öneriliyor. Güneşli öğle saatlerinde hava sıcaklığının 20°C üzerine çıktığı günler tercih edilmeli. Denize girmek yerine sahil yürüyüşü, bisiklet turu veya tarihi mekanları gezme gibi alternatif aktiviteler bu dönem için çok daha keyifli seçenekler arasında yer alıyor.

Antalya'da deniz sezonu ne zaman açılıyor?

Antalya'da yüzme sezonu genellikle mayıs ayının başında açılıyor. Bu dönemde su sıcaklığı 20°C seviyesini aşıyor ve konforlu bir yüzme deneyimi sunuyor. Haziran ile ekim arasında ise su sıcaklığı 24-29°C aralığına ulaşarak tatilciler için en ideal koşulları oluşturuyor. Kasım ayında bile Antalya'da deniz suyu 22-24°C civarında kalıyor ve yüzme mümkün olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak Antalya'da mart ayında denize girmek teknik olarak mümkün ancak büyük çoğunluk için konforlu değil. Antalya'nın gerçek deniz keyfini çıkarmak isteyenlerin mayıs-ekim dönemini tercih etmesi çok daha mantıklı bir tercih olacak.