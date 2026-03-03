Simge Çıtak, profesyonel bir sushi ustası olarak çalışıyor. Japon mutfağının disiplinli yapısına hakim olan genç yarışmacının bu özelliği, Yemekteyiz sofrasında nasıl bir fark yaratacağı sorusunu akıllara getirdi. Peki Yemekteyiz Simge Hanım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Simge Çıtak kimdir?

Simge Çıtak, 23 yaşında ve aslen Zonguldaklı bir yarışmacı. 1,5 yıllık evli olan genç isim, Karadeniz kültürünün mutfak zenginliğiyle büyüdü. Hamsiden karalahanaya, mısır ekmeğinden yöresel çorbalara kadar geniş bir lezzet birikimine sahip. Ancak onu diğer yarışmacılardan farklı kılan en büyük özellik mesleği.

Profesyonel sushi ustası olarak çalışan Simge Çıtak, Japon mutfağının kesim teknikleri, sunum estetiği ve lezzet dengesi konusunda eğitimli. Modern mutfaklarda deneyim kazanmış olması, teknik açıdan güçlü bir yarışmacı profili çizmesini sağlıyor. Bununla birlikte geleneksel yemekler yapmayı da çok sevdiğini ve klasik tarifleri kendi yorumuyla sunmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Simge Çıtak Yemekteyiz'de kaçıncı gün yarışıyor?

Simge Çıtak, 2-6 Mart haftasında Salı günü yani haftanın 2. gününde kendi evinde rakiplerini ağırladı. Yarışmaya yalnızca büyük ödül için değil, kendini denemek ve sınırlarını görmek amacıyla katıldığını açıklayan Simge Hanım, 200 bin TL'lik ödülü kazanması halinde kişisel gelişimine yatırım yapmayı planlıyor.

Haftanın diğer yarışmacıları ise şöyle sıralanıyor: 3. gün Çağla Karaca, 4. gün Veli Dilsiz ve 5. gün Bircan Durgut. Cuma günü yapılacak finalde hem Zuhal Topal'ın hem de rakiplerin verdiği puanlarla en yüksek skoru alan yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi olacak. Geçen haftanın kazananı Beşir Dirlik toplam 28 puanla büyük ödülü almıştı. Kurallara uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edilen Maziçin Hanım ise haftanın en çok konuşulan olayı olmuştu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Program ilk olarak 2008 yılında Show TV'de başlamış, ardından Fox ekranlarına taşınmış ve 2017'den bu yana TV8'de izleyiciyle buluşuyor.