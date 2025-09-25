Son Mühür/Begüm Mol- Dr Akif Sezer, Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk oldu. Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Hem Foça'ya hem de yelkene ilgi arttı...

Sezer, Marmaris'te denize aşık olduğunu sörfle başladığını, doktorluğu yanına hobi ile başlayan bir sporu eklediğini belirtti. Foça Turizm sezonunu uzatmak için başlayan ve Yelken sporuna ilgiyi artıran bir festival başladı. Radyo Ege ve Son Mühür Tv de festivalin tüm ayrıntılarını yayımlayacak.

Uluslararası boyutta bir şenlik...

Bu yıl festivalin uluslararası boyuta taşındığını Midilli ve Sakız adası'ndan yelkenlerin olacağını ifade eden Sezer,

"Bildiğiniz gibi geçen sene 28-29 Eylül'de ilkini gerçekleştirmiş. Ege bölgesinden birçok Yelken katıldı. Festivale olan ilgiden dolayı geleneksel hale getirdik. Bu yıl Uluslararası boyuta taşındı. Rüzgar Yelkene uygun... Tüm tekneler Karaburun'da toplanacak Foça'ya doğru harekete geçecekler. Alagrada toplanıp, otele gelecekler. Tatlı bir ödül törenimiz olacak. Yarış olmadığı için özel hediyeler hazırlandı.

İlk gelene Foça'ya en çok seven, Son gelene denizi en çok seven, en küçük tekneye minnak, en çok kadın olan tekneye amazonlar gibi... Yunanistan'dan gelen konuklarımız olacak. Ayhan Sicimoğlu konseri olacak. Sicimoğlu bu festivalin sembolü gibi oldu. Kendisi de tekne ile katılacak.

Akşam yemeğinin sonrası after party tadında Montebella gecesi ve DJ show bizi bekliyor olacak. Sabah kahvaltısı sonrası Foça Atatürk Adasına yelkenler hareket edecek ve Sonsuzluk işareti çizilecek. Sonrasında tüm tekneler vedalaşıp, seneye buluşmak üzere kulüplerine ve adalarına dönecekler. Herkesi hafta sonu Foça'ya bekliyoruz. " dedi.

Festivali takip etmek isteyenler...

Festivali takip etmek isteyenler için Pazar günü saat: 11.00 sonrası Foça merkezde seyirler başlayacak. Atatürk Adası sonrası yelkenler Foça merkeze doğru hareket edecek, bu görsel şöleni izleyebilecekler

Bu yıl turuncu...

Tüm Yelkenciler ve konuklar turuncu tişörtlerini giyecek.

Geçen yıl mavi renktir. Bu yıl her yer turuncu olacak. Turuncu tişörtlerle festivale katılınacak. Denizin mavisinden, gün batımı turuncusuna bakalım seneye ne renk olacak.

Bu festivale katkı koyan Foça Kaymakamımız ihsan Emre Aydın'a, Belediye Başkanımıza, Liman Başkanımıza, kulüp başkanlarımıza, kulüp üyelerimize, Foçalılara teşekkür ediyorum. Deniz severlerle Foça'da buluşalım.

Radyo Ege ve Son Mühür şenliği takip ederek, festivalin tüm detaylarını yansıtacak...

Çocuklar ve Gençler Yelken eğitimi almalı...

Türkiye'de kamp merkezi açıldı. Gençlik Spor Bakanlığı ve Yelken Federasyonu ile beraber hayata geçirdiği bu proje gençlerin bu spora teşviki için çok önemli. Yelkenin her dalında, rüzgarı kullanarak yaptıkları büyük bir yelpaze, sadece deniz kıyısında değil Anadolu'ya yayılması da sağlanıyor. Çok başarılı antrenör ve yöneticileri olduğu kulüpler de var. Yeter ki yüzlerini denize dönsünler. Üniversite öğrencileri de başlayabiliyor. Kulübün sıcaklığı ile denize alışıyorlar. Bu spora zengin sporu ön yargısı ile yaklaşmamak lazım...