Son Mühür- Musevi iş insanı Nesim Levi Bayrakoğlu tarafından 1907 yılında inşa ettirilen Tarihi Asansör, şüphesiz İzmir’in en gözde manzaralarından biri. 119 yıldır ayakta duran yapı, günümüzde de işlevini sürdürerek kafe, bar ve restoran olarak hizmet veriyor; eşsiz manzarasıyla hem turistlerin hem de İzmirlilerin ilgisini çekiyor.

Hem eşsiz manzara hem de uygun fiyatlı menü

Tarihi Asansör’ün zirvesinde yer alan ve restoran, kafe ile bar konseptiyle hizmet veren mekân, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza A.Ş. tarafından işletiliyor. Ulaşılabilir fiyat politikası ve İzmir manzarasını ayaklar altına seren Asansör Kafe&Restoran Teras Kafe, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Burayı diğer mekanlardan ayıran en önemli nokta ise işletmenin fiyat politikası.

Birçok mekânın yanında burası zengin ve bütçe dostu menüsü ile fark yaratıyor. Burada en pahalı kahveyi bile 120 TL’ye içebilirsiniz. Güzel bir İzmir sabahında kahvaltı yapmak isteyenler 400 TL’lik fiyatıyla zengin bir kahvaltı yapabilir. Daha hafif bir atıştırmalık isteyenler ise 200 TL’ye çeşitli sandviçler ya da 198 TL’ye karışık bir omlet alabilir.

Salatalar ile fresh bir başlangıç

Restoranın menüsünde farklı damak zevklerine hitap eden salata çeşitleri yer alıyor. En uygun fiyatlı seçenek olan nar ekşili çoban salata 230 TL’den başlarken, mevsim salata 240 TL ve hellim salata 250 TL ile devam ediyor. Sıcak tavuk salata 275 TL seviyesinde sunulurken, menünün en yüksek fiyatlı salatası ise 450 TL’lik beef salata olarak öne çıkıyor.

Hem manzarası hem de içecekler içinizi ısıtacak

Eğer manzaranın keyfini sıcak içecekler ile çıkarmak isterseniz de birçok alternatif bulunuyor. Sıcak içecekler menüsünde en uygun fiyatlı seçenek 30 TL’lik bardak çay olurken, fincan çay 50 TL, Türk kahvesi ve kısa sıcak süt ise 55 TL’den sunuluyor. Bitki çayı tercih edenler için karışık bitki çayı 65 TL olarak listelenmiş.

Kahve çeşitlerinde fiyatlar yükselirken; espresso ve ristretto 110 TL, americano, lungo, cappuccino ve cafe latte 120 TL seviyesinde yer alıyor. Double espresso da yine 120 TL’lik fiyatıyla menüde bulunuyor.

Süt bazlı içeceklerde sütlü kahve, mocha, espresso macchiato, sıcak çikolata ve sütlü sahlep 110 TL’den servis edilirken, sıcak süt 105 TL olarak dikkat çekiyor.

Uygun fiyatlı ana yemekler

Menüde fiyat açısından en ulaşılabilir seçenekler tavuk ve aperatif ağırlıklı ürünlerde toplanıyor. 350 TL’lik tavuk şinitzel ve kekikli piliç ızgara, ana yemekler arasında öne çıkarken, 400 TL’lik piliç külbastı ve 450 TL’lik tavuk fajita da nispeten uygun alternatifler sunuyor. Aperatiflerde 155 TL’lik sigara böreği ve karışık çerez, 175 TL’lik Ayvalık kaşarlı tost ile 200 TL’lik mozzarella stick dikkat çeken fiyatlarla listeleniyor. Makarna grubunda 320 TL’lik Napoli ve Penne Arrabiata en uygun seçenekler arasında yer alırken, tatlılarda ise 100 TL’lik cookie çeşitleri, 145 TL’lik fırın sütlaç ve supangle menünün en ekonomik ürünleri olarak öne çıkıyor.