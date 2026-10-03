Hayat ne garip! Her gün yeni bir sınav... Herkes bir yere koşuyor. Rüzgar nereye savurursa oraya gidiyorlar sanki... Oysa rüzgarı kontrol etmek çok daha önemli...

Rüzgarın evi Foça'da yine yelkenlerin dansı başladı.

Rüzgarı arkalarına alıp, keskin dalgalarla soğuk suyla mücadele edecek gençler...

Foça'nın eşlik manzarası, masmavi denizi, kayalıkları, balıkları, fokları sporcuların başarılarına şahitlik edecek.

KARATAŞA BASTILAR BİR KERE...

Foça'da kara taş efsanesi vardır. O taşa basan ömürboyu Foça'dan kopamaz. Sporcular da kara taşa basmış...

8 farklı kategorinin ilk ayakları Foça'da yapılacak. Şampiyonlar aynı zamanda Milli takıma girmek için yarışacak...

8 HAFTA 8 KATEGORİ...

TYF Yelken Ligi MW Phokaia Beach Resort Kupası 1.Ayak yarışları Foça’da,

01-05 Ekim’de Techno 293,

21-25 Ekim’de 470-420-29ER-RS Feva,

26 -31 Ekim’de Ilca, 02-11 Kasım’da Optimist,

13 -17 Kasım’da IQ Foil,

18 -22 Kasım’da 2. Ayak Ilca

26-30 Kasım’da Wingfoil,

01 – 05 Aralık’ta, Funboard Slalom sınıfları yarışlarıyla tamamlanacak. SON MÜHÜR ve RADYO EGE ailesi olarak yine basın sponsoruyuz.

FOÇA'NIN TADI DAMARLARINDA...

Foça, Nisan ayında Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 9 Nisan'da finalde ülkemize birçok madalya kazandırdı genç sporcular... (Ertesi sabah hayatımın yön değiştireceğini bilmiyordum. Daha önce ayrıntıları yazdım. Babama inme inmesi, annemin üzüntüden hastaneye yatması, ikisinin yaşam yarışı, bir servis bir yoğun bakım... Önce annemi uğurladık 26 Nisan'da, ardından babam 30 Ağustos'ta bizi terk etti. Sonsuzlukta buluştular. Belki de gökyüzünde bulutlarla sörf yapıyorlardır kim bilir... Mekanları cennet, ruhları şad olsun. )

17 ülkeden şampiyonaya gelen sporcular da Foça'ya aşık oldu. Artık bir ayakları burada olacak. Spor turizminin önemi bir kere daha ortaya çıktı.

46 MADALYA...

2026 yılında ülkemizin genç yetenekleri, Uluslararası yarışmalarda 13 altın, 17 gümüş, 16 bronz olmak üzere toplam 46 madalya kazandı. Daha kazanacak çok madalya var.

AKDURAK GURURLU...

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Foça'ya Yönetim Kurulu'nu da getirmiş. 17 farklı ilden üye, Foça'da yelkenin geleceğini planladı. Van ve Mardin'den de temsilci var. Belli coğrafyaya sınırlı kalmayıp, her yörenin sesi olmak istiyorlar. 4 yıldır Anadolu Yelken Ligi de var. 2028 Olimpiyatlarına hazırlanıyorlar. Stratejilerin Foça'da belirlenmesi çok önemli... Los Angeles'ta madalyalar kazanacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek mali kongreye de hazırlar.

İŞLER AİLESİ MUTLU...

TÜROFED Başkan Yardımcısı, ETİK Başkanı Mehmet İşler ve Başkan Yardımcısı Bilge Durdu İşler, MW Phokaia Beach Resort'de sporcuları ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

SPORCULAR HUZURLU...

Sporcular Foça'da oldukları için çok mutlular, gözlerinin içi gülüyor. Hedefleri büyük. Soğuk suda rüzgarla iş birliği yaparak yeni stratejiler geliştiriyorlar. Antrenörleri ve hakemler de heyecanlı... Suyun üstünde yelkenlerin dansını izlemek büyük keyif...

Spor ve turizm iyi bir ikili... Deniz, kum, güneş turizmi en fazla 4 ay sürerken spor etkinlikleri sezonu 12 aya yayıyor. Çalışanlar mutlu, oteller huzurlu, kent rahat, esnaf bereketli... Coşkulu günler herkese iyi geliyor. Hedefler büyük... Yelkene kadın yöneticinin elinin değmesi her şeyin tıkır tıkır işlemesini sağlıyor. Sporcular hem yarışıyor hem de tatil yapıyor. Soğuk sularda mücadele sonrası sıcak odalarında ılık bir içecek ile ertesi güne mental olarak hazır oluyorlar. Denizdeki rekabet karada dostluğa dönüşüyor.

İlk hafta Techno 293 sınıfında 110 sporcu yarışıyor.

Aralık ayında ünlü iş insanlarının teknelerinin yarışı başlayacak. Foça'da heyecan hiç bitmiyor. Adrenalin hep zirvede... Başarı ise yanı başınızda... Hafta sonu Foça'da yerinizi almayı unutmayın.

ŞEHRE POKEMON GELDİ...

Hafta sonu şehrimizde özel bir etkinlik var. Bir çoğumuzun kahramanı Pokemon Basmane Bıçakçı Han'a geldi. Kart Festivali İzmir'de ilk kez gerçekleşecek. Kart Fiyat Expo 2026 Cumartesi - Pazar günü, Pokemon kartları, maskotlar, oyuncaklar ile Bıçakçı Han'da seni bekliyor.

KİTAPLARIN KOKUSU...

Bornova Kitap Şenliği devam ediyor. Söyleşiler, imzalar, ayaküstü yazar buluşmaları... Bugün saat: 17.00'de duayen gazeteci Okan Yüksel de şiirlerle anılacak. Göğe selam olsun Okan Baba anılarımızda yaşıyorsun...

Yakın Kitapevi'nde ise Prof Dr Erkan Sevinç, 17.00-19.00 saatleri arasında, kitaplarını imzalayacak.

AÇIN RADYONUN SESİNİ...

1 EKİM'de RADYO EGE 31, SON MÜHÜR TV 7 yaşına girdi. Yanımızda olup bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok yakında bir sürprizimiz olacak... Hadi aç radyonun sesini, Süper Star söylüyor. Yılların, yıldızını daha da parlattığı kesin. Ajda, yaşamımıza renk katmaya devam ediyor. Bu kez öğüt veriyor. ŞAHSEN BEN...

"Şahsen ben kimseye hesap sormak istemiyorum/Giden gitsin, yorum yapsın istemiyorum/ Hayatı akışına bırakıyorum/Her sabah kendim için uyanıyorum/Şahsen ben kimseye hesap sormak istemiyorum..."

Hayat akışında, daima gülümsemeye devam...