Barış Manço ve Cem Karaca Çiğli’de anıldı: Anadolu Rock gecesine yoğun ilgi

Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Çiğli ilçesinde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel programda, Anadolu Rock müziğinin iki önemli ismi Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla anıldı. Yoğun katılımın olduğu gecede, müzik aracılığıyla kuşaklar arasında köprü kuruldu.

Salon doldu, nostalji hakimdi

Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte salon tamamen dolarken, vatandaşlar programı ilgiyle takip etti. Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı gecede, izleyiciler müzikle iç içe bir akşam yaşadı.

Anadolu Rock ezgileriyle duygu yüklü anlar

Program boyunca sanatçıların hafızalara kazınan eserleri sahnede yeniden hayat buldu. Katılımcılar, zaman zaman şarkılara eşlik ederken, salonda hem duygusal hem de hareketli anlar yaşandı. Anadolu Rock’ın karakteristik tınılarıyla şekillenen repertuvar, izleyicilere geçmiş yılların atmosferini yeniden hissettirdi.

Başkan Yıldız: “Sanatla bağ kurmayı sürdüreceğiz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, iki sanatçının yalnızca müzik alanında değil, kültürel anlamda da kalıcı izler bıraktığını vurguladı. Yıldız, belediye olarak sanatsal etkinlikleri artırarak vatandaşları kültürle buluşturmayı sürdüreceklerini belirtti ve programa katılım sağlayanlara teşekkür etti.