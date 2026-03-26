Türkiye’nin, Körfez ülkelerinin İran’a yönelik olası bir askeri sürece dahil olmaması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü bildirildi. Ankara’nın bölgedeki aktörlere itidal çağrısı yaptığı ve gerilimin tırmanmasını önlemeye odaklandığı ifade edildi.

Ankara’dan Körfez’e “itidal” mesajı

Uluslararası kaynaklara yansıyan bilgilere göre, Türkiye; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle temaslarını artırdı. Diplomatik girişimlerde, taraflara gerilimi büyütecek adımlardan kaçınılması yönünde çağrılar iletildi.

Bloomberg'e göre kaynaklar, özellikle İran’ın son dönemde bölgedeki bazı kritik noktalara yönelik saldırılarının Körfez ülkelerinde rahatsızlık yarattığını, ancak Ankara’nın bu ülkelerin doğrudan çatışmaya dahil olmaması için devreye girdiğini aktardı.

Körfez’de gerilim tırmanıyor

Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen kaynaklar, İran’ın limanlar, enerji altyapıları ve havaalanlarına yönelik saldırılarının ardından Körfez ülkelerinde sabrın azaldığını belirtti. Bu saldırıların daha kritik alanlara yönelmesi halinde bazı ülkelerin askeri sürece dahil olabileceği değerlendiriliyor.

ABD basınında “savaşa katılım” iddiası

Öte yandan, ABD merkezli basın kuruluşlarında yer alan haberlerde, Körfez ülkelerinin kendilerine yönelik saldırılar nedeniyle İran’a karşı yürütülen operasyonlara katılma eğiliminde olabileceği öne sürüldü. Bu iddialar, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret etti.

Türkiye’den yoğun diplomasi trafiği

Türkiye’nin diplomatik girişimleri kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştirdiği, ayrıca çeşitli liderlerle telefon görüşmeleri yaptığı kaydedildi. Ankara’nın bu temaslarla krizin geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesini önlemeyi hedeflediği belirtildi.

Erdoğan: “Bölgesel yıpratma savaşı istemiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı değerlendirmelerde, çatışmanın bölge geneline yayılma riskine dikkat çekerek, özellikle Körfez ülkelerine yönelik olası misillemelerin daha büyük bir savaşın önünü açabileceği uyarısında bulundu.

ABD-İsrail saldırıları ve İran’ın yanıtı

İsrail ve ABD’nin, İran ile yürütülen diplomatik temasların sürdüğü süreçte 28 Şubat’ta başlattığı askeri operasyonların ardından bölgedeki gerilim hızla yükseldi. İran ise bu saldırılara karşılık olarak, ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi.

İranlı yetkililer, söz konusu saldırılarda çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 1348’i aştığını, yaralı sayısının ise 17 binin üzerine çıktığını açıkladı.