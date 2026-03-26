Brezilya, savunma sanayisinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Ülkede üretimi gerçekleştirilen ilk süpersonik savaş uçağı F-39E Gripen, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı.

São Paulo’da dikkat çeken tören

Tanıtım programı, São Paulo eyaletine bağlı Gaviao Peixoto bölgesinde düzenlendi. İsveç merkezli Saab ile Brezilyalı havacılık devi Embraer iş birliğinde geliştirilen uçak, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın somut çıktısı olarak değerlendiriliyor.

Lula: “Egemenliğimizi güçlendiren bir dönüm noktası”

Törende konuşan Lula da Silva, projenin yalnızca askeri değil, ekonomik ve teknolojik boyutuna da dikkat çekti. Bu gelişmenin ülkenin egemenlik kapasitesini artırdığını belirten Lula, ileri teknoloji üretimiyle birlikte bilgi birikimi, istihdam ve kalkınma alanlarında da kazanım sağlandığını ifade etti.

Teknoloji transferi ve yerli üretim vurgusu

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lula, F-39E Gripen’in Brezilya’da üretilmesinin uzun vadeli bir stratejinin sonucu olduğunu belirtti. Bu süreçte teknoloji transferi, yerli sanayinin güçlendirilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinin temel hedefler arasında yer aldığı aktarıldı.

Savunma Bakanlığı: “Caydırıcılık artacak”

Brezilya Savunma Bakanı Jose Mucio Monteiro ise yerli üretimin ülkenin güvenlik kapasitesine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı. Monteiro, projenin hem ulusal egemenliği pekiştirdiğini hem de bölgesel güvenlikte caydırıcı gücü artırdığını kaydetti.

2014’te başlayan süreç

Brezilya Hava Kuvvetleri’nin 2014 yılında Saab ile imzaladığı anlaşma kapsamında toplam 36 Gripen savaş uçağı tedarik edilmesi planlandı. Bu anlaşma çerçevesinde uçakların 15’inin Embraer tesislerinde yerli imkanlarla üretilmesi kararlaştırıldı.

“Akıllı savaşçı” özellikleriyle öne çıkıyor

F-39E Gripen, saatte Mach 2 hıza ulaşabilen süpersonik performansı, gelişmiş sensör füzyonu ve elektronik harp sistemleriyle dikkat çekiyor. Aynı anda hava-hava, hava-yer ve keşif görevlerini yerine getirebilen uçak, çok amaçlı kullanım kapasitesiyle öne çıkıyor.