Son Mühür- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya ziyaretinin gündem olduğu süreçte SONAR Araştırma'nın anketi toplumun ziyarete sıcak baktığını nasıl baktığını göz önüne serdi.

Gazeteci Bahar Feyzan'a konuk olan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı,

''Son dönemde, özellikle siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bu süreçte, toplumun nabzını tuttuk. Anketimizde, "İmralı'ya gitmeli mi, gitmemeli mi?" ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı mı? Bırakılmamalı mı? diye sorduk. Ve sonuçlar şöyle'' hatırlatmasında bulundu.

Demirtaş ve Öcalan'ın durumu farklı...



Demirtaş için "Evet, serbest bırakılmalı" diyenler yüzde 45,3. "Hayır, serbest bırakılmamalı" diyenler yüzde 39,9. Kararsızlar yüzde 9,6 ve cevap yok yüzde 5,2'' diyen Bayrakçı,

''Demirtaş'ın konumuyla Öcalan'ın konumu bir değil. Konu Abdullah Öcalan serbest bırakılmalı mı? olunca yüzde 78'i hayır diyor. Serbest bırakılsın diyen sadece yüzde 9. Yani Türkiye'nin yüzde 87'si 88'si bu konuda hassas. MHP'nin son üç ayda seyreden oy oranlarında da aslında bunu biraz gözleyebiliyoruz.



MHP oylarında keskin düşüş...



MHP seçmeninde, ''Bunu Devlet Bahçeli yapıyorsa doğrudur diye bir düşünce sadece bir kısım var. MHP bizim yaptığımız ankette yüzde 4.4'le son 25 yılın en düşük seviyesinde. 1994 seçimlerinde bu yana MHP hiç yüzde 4'lere, 5'lere düşmemişti.'' değerlendirmesinde bulundu.



Bu pazar seçim olsa?



SONAR'ın üyelerine özel, ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde partilerin oy dağılımı şöyle...,,

CHP yüzde 35.3

AK Parti yüzde 33.8

DEM Parti yüzde 10.1

İYİ Parti yüzde 5.8

MHP yüzde 4.4

Zafer Partisi yüzde 4.3

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.4

Anahtar Parti yüzde 2.1

Diğer yüzde 1.8