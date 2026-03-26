Son Mühür- Türkiye gıda ve çay sektörünün önde gelen isimlerinden, Doğuş Çay Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan yaşamını yitirdi.

Merhum iş insanı için cenaze töreni, 26 Mart 2026 Perşembe günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenecek. İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karakan son yolculuğuna uğurlanacak.

Şirketten duygusal veda mesajı

Doğuş Çay tarafından yapılan resmi açıklamada, Karakan’ın şirkete ve Türkiye ekonomisine katkılarına dikkat çekildi.

Açıklamada, “vizyonu ve liderliği ile Doğuş Çay’a yön veren, ülke sanayisine ve topluma değer katan bir isim” olduğu vurgulandı.

Şirket açıklamasında ayrıca Karakan’ın ilkeleri, hayırseverliği ve örnek kişiliğiyle her zaman hatırlanacağı ifade edildi.

Rize’den Türkiye devine uzanan bir başarı hikayesi

1 Ocak 1955’te Rize’de dünyaya gelen Süleyman Karakan, eğitim hayatını ortaokulda bırakarak ticarete atıldı. İş hayatına babasının toptancı dükkanında başlayan Karakan, sektörün mutfağında yetişti.

1985 yılında kardeşi Cemal Alpaslan ile birlikte Doğu Çay İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurarak sanayicilik yolculuğunu başlattı. Bu girişim, zamanla Türkiye’nin en güçlü çay markalarından biri haline geldi.

Gıda sektöründe büyüme ve yerli üretim hamlesi

Karakan liderliğinde Doğuş Çay yalnızca çay üretimiyle sınırlı kalmadı; şeker, salça ve farklı gıda ürünleriyle üretim ağını genişletti. Şirket, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 245. sıraya kadar yükseldi.

2013 yılında ise dikkat çeken bir adım atan Karakan, Kraft Foods’un Türkiye’deki tüm hisselerini satın aldı. Bu hamleyle Patos, Cipso ve Çerezos gibi bilinen markalar Doğuş Grubu bünyesine katıldı.

Aksaray’daki üretim tesislerinde faaliyetlerini sürdüren Doğuş Yiyecek ve İçecek, Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi arasında 627. sıraya kadar yükselerek sektördeki gücünü pekiştirdi.

Eğitim ve sosyal sorumluluk alanında da aktifti

Evli ve üç çocuk babası olan Süleyman Karakan, yalnızca iş dünyasında değil, eğitim alanında da önemli katkılarda bulundu.

Karakan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın kurucuları arasında yer alarak sosyal sorumluluk projelerine destek verdi.