ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın karşı hamleleriyle devam eden çatışmalar 27. gününe girerken, sahadaki gelişmeler gerilimin yeniden tırmandığını gösteriyor. Ateşkes iddialarının gündemde olduğu bir dönemde taraflardan gelen açıklamalar ve saldırı haberleri dikkat çekiyor.

Lamerd vuruldu

İran’ın güneyinde, Basra Körfezi kıyısındaki Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesinde bulunan Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda vuruldu.

İranlı yetkililer, saldırının doğrudan pist bölgesini hedef aldığını ve altyapıda ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Pist hasarlı

İranlı İşçiler Haber Ajansı’na konuşan Lamerd Kaymakamı Ali Alizade, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, havalimanı pistinin bir bölümünün isabet aldığını doğruladı.

Yetkili, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Şirazda patlama

Gece saatlerinde Fars eyaletinin merkezi olan Şiraz’da da art arda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Patlamaların nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı ifade ediliyor.

202 araç iddiası

İran Devrim Muhafızları’na yakın kaynaklar, ülkenin hava savunma sistemlerinin ABD ve İsrail’e ait çok sayıda hava unsurunu etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü.

İddialara göre şu ana kadar toplam 202 askeri hava aracı hedef alındı. Bunlar arasında MQ-9, Hermes 900, Hermes 450, Orbiter-4 ve Lucas tipi insansız hava araçlarının da bulunduğu öne sürüldü.

Uçaklar hedefte

İran kaynakları ayrıca, AGM-158 JASSM ve Tomahawk tipi 56 seyir füzesinin imha edildiğini iddia etti.

F-15, F-16, F-18 ve F-35 tipi toplam 7 savaş uçağının da hedef alındığı belirtilirken, 7 adet KC-135 yakıt ikmal uçağı ve bir helikopterin de vurulan unsurlar arasında olduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin ABD ve İsrail tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Çatışma sürüyor

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyon başlatmıştı. Bu süreçte İran da yalnızca İsrail’i değil, bölgede ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

Bilanço ağır

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, ABD ve İsrail saldırılarında aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybının 1348’i aştığı, yaralı sayısının ise 17 binin üzerine çıktığı ifade ediliyor.