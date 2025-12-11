Son Mühür - Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki değişiklikler, 10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler arasında en dikkat çeken başlıklardan biri, gözlük ödemelerine ilişkin yeni uygulama oldu.

Yeni düzenlemeye göre, göz sağlığı uzmanları ya da bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından aynı reçetede hem uzak hem de yakın gözlük yazılması durumunda, hasta isterse çok odaklı gözlük tercih edebilecek.

Bu durumda yeniden reçete düzenlenmesine gerek kalmadan çok odaklı gözlüğün bedeli SGK tarafından karşılanacak. Ancak 18 yaş ve altındaki hastalar için farklı bir uygulama geçerli olacak. Bu yaş grubunda hem uzak hem de yakın gözlük ihtiyacı varsa, gözlüklerin mutlaka hekimin reçete ettiği şekilde alınması gerekecek. Bu nedenle çocuklar ve gençler için tercihe bağlı olarak çok odaklı gözlük verilmesi mümkün olmayacak.

Tebliğde ayrıca, yurt dışında tedavi görmek isteyen hastalar için sağlık kurulu raporlarının nasıl hazırlanacağına dair usuller de güncellendi. Doku ve organ nakilleri başta olmak üzere, yurt dışı tedavilerine ilişkin raporların hangi hastaneler tarafından düzenleneceği ve onaylanacağı netleştirildi. Bunun yanı sıra bazı işlemlerde uygulanan üst sınırlar artırılırken; ayaktan başvurular, hizmet başı işlemler ve çeşitli branşlara ait tıbbi malzeme listeleri güncellendi.

Tebliğin bazı hükümleri yayımlandığı gün yürürlüğe girerken, gözlük ödemelerine ilişkin düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandıktan 5 iş günü sonra uygulamaya alınacak.