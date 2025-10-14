Son Mühür- Küresel piyasalardaki belirsizlik ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşımaya devam ediyor. Ons altın 4 bin 200 dolar sınırına yaklaşırken, gram altın 5 bin 600 TL’yi aşarak rekorunu yeniledi.

Küresel belirsizlik güvenli limana talebi artırdı

ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın hafta ortasında 4 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı.

Hafta başında 4 bin 100 doları aşan ons altın, salı günü 4 bin 179 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Aynı dönemde gram altın da 5 bin 500 TL’lik psikolojik eşiği aşarak 5 bin 600 TL’nin üzerine çıktı.

15 Ekim güncel altın fiyatları

Ons altın, haftanın üçüncü işlem gününe 4.144 dolardan başladı. Gün içinde 4.140 dolar ile 4.190 dolar arasında dalgalanan ons fiyatı, son olarak 4.187 dolardan işlem gördü.

Gram altın ise güne 5 bin 569 TL seviyesinden giriş yaptı. Gün içinde 5.636 TL’ye kadar yükselen gram altın, saatler itibarıyla 5.633 TL seviyesinde alıcı buluyor.

Altında yılbaşından bu yana yüzde 59,5’lik artış

Altının yıl başından bu yana gösterdiği yükseliş oranı yüzde 59,5’e ulaştı. Uzmanlar, bu güçlü ivmenin arkasında jeopolitik risklerin yanı sıra doların zayıf seyri, merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve fon girişlerinin etkili olduğunu belirtiyor.

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine yaklaşması da yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı.

Küresel bankalardan 2026 için rekor tahminler

Uluslararası finans kuruluşları, altının önümüzdeki dönemde daha da değer kazanacağı görüşünde birleşti.

Bank of America ve Societe Generale, ons altının 2026 yılında 5 bin dolar eşiğini aşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ise önceki tahminini güncelleyerek 2026 yılı için ortalama 4 bin 488 dolar beklentisi paylaştı.