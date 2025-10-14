Dünyada gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilmiş durumdaydı. Amerika'da hükümetin kapalı olması ve krizin gittikçe derinleşmesi sebebiyle Powell'ın açıklamaları büyük önem arz ediyordu. Fed Başkanı Jerome Powell'dan saat 19.20 sularında beklenen açıklama geldi.

"Mevcut Fed politika araçları çok iyi çalışıyor!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Powell, "ABD Merkez Bankası, hükümet kaynakları dışında da veriler kullanıyor. Bilanço daraltmasının sonuna "önümüzdeki aylarda" yaklaşılıyor olabilir." dedi.

Powell ayrıca, "Mevcut Fed politika araçları çok iyi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Ekonomik görünümde önemli bir değişiklik olmadı!"

Açıklamalarına devam eden Jerome Powell, "Rezervlere ödenen faizin (IOR) vergi mükelleflerine bir maliyeti bulunmuyor. Hükümet kapanması öncesi veriler, büyümenin daha sağlam bir yörüngede olduğuna işaret ediyordu. Eylül'deki Fed toplantısından bu yana ekonomik görünümde önemli bir değişiklik olmadı." dedi.

"Kontrolünü kaybeder!"

"İş gücü piyasasına ilişkin algı, aşağı yönlü seyrini koruyor. Eğer rezervlere faiz ödemesi kaldırılırsa, Fed faiz oranları üzerindeki kontrolünü kaybeder."