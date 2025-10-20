Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Yasemin Nenni, lösemi (kan kanseri) nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun bir süredir lösemi tedavisi görüyordu ve bu süreçte yaşam dolu kişiliğiyle birçok insana örnek oldu. Genç yaşta verdiği zorlu mücadele, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı.

Yasemin Nenni kimdir?

Yasemin Nenni, müziğe olan tutkusu ve pozitif kişiliğiyle çevresi tarafından çok sevilen biriydi. Tarsus Lisesi öğrencisiydi ve sesinin güzelliğiyle tanınıyordu. Hastanede tedavi gördüğü dönemlerde bile müzikle bağını koparmadı. Henüz vefat etmeden kısa bir süre önce Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yatağında Selda Bağcan’ın “Sürgün” adlı şarkısını seslendirdiği bir video kaydetti. Bu video sosyal medyada paylaşıldığında kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve izleyen herkesi derinden etkiledi.

Neden hayatını kaybetti?

Ailesinin açıklamasına göre, Yasemin Nenni lösemiye bağlı oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süre kemoterapi gördü fakat hastalığın ilerlemesi nedeniyle tedaviye yanıt alamadı. Ailesi, Yasemin’in son ana kadar umutla yaşama tutunduğunu, moralini hiç kaybetmediğini ve çevresine pozitif enerji vermeye devam ettiğini söyledi.

Tarsus’ta toprağa verilen Yasemin Nenni, sosyal medyada “Sürgünün sesi sustu” ifadeleriyle anıldı. Özellikle son videosu, onun hem güçlü direncinin hem de farkındalık yaratan cesaretinin simgesi haline geldi. Ölümü, Türkiye genelinde lösemiyle mücadele eden gençler için yeni farkındalık kampanyalarının da gündeme gelmesine neden oldu.

Yasemin Nenni’nin hikayesi, kısa ömrüne rağmen umut, direnç ve müziğin iyileştirici gücüne olan inancın bir sembolü olarak hafızalarda yer etti. Sosyal medyada binlerce kişi onun anısına destek mesajları paylaştı ve kan bağışı kampanyalarına katılmaya başladı.