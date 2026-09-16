İstanbul’da gerçekleştirilen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında gözaltına alınan LGBTİ+ derneklerine üye 35 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 20 kişi tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

"Dijital materyallere de el konuldu"

LGBTİ+’lara yönelik “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında, 13 Eylül’de İstanbul’da çok sayıda LGBTİ+ derneğine polis baskını düzenlendi. Operasyon kapsamında dernek ofislerinde arama yapılırken, bazı dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 35 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 20 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Gözaltındaki 35 kişiden 20'si tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan 20 kişi tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ailem Güvende operasyonu nedir?

"Ailem Güvende" operasyonu, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının (İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin) talimatıyla Emniyet ve Jandarma teşkilatları tarafından Eylül 2026'da Türk aile yapısını, çocukları, korumak amacıyla başlatılmıştır.