Son Mühür- Borsa İstanbul'da gün içinde yüzde 5'i geçen sert düşüşün ardından AK Parti İzmir eski milletvekili İbrahim Turhan, tek bir kuruluşta ya da birkaç piyasa aktöründe baş gösteren sorunun sistemin tamamına yayılma riski olduğuna dikkat çekerek, önleyici tedbirlerin gecikmeden devreye sokulması gerektiğine işaret etmiş, Turhan'ın açıklamasına İngiliz ekonomist Timothy Ash de destek vermişti.

AK Parti İzmir eski Milletvekili olarak görev yapan ve bir dönem Borsa İstanbul'da yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerinde de bulunan İbrahim Turhan hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı...



Gazeteci Burak Doğan,

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiasıyla İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlattı''bilgisini paylaştı.

Bade harabu'l Basra uyarısı...



İbrahiim Turhan soruiturmaya konu olan söz konusu paylaşımında ''Aslolan önleyici tedbirleri gecikmeden devreye sokabilmektir'' uyarısında bulunarak, ''Yoksa bade harabu’l Basra…'' sözleriyle yaşanan gelişmelerin önemine dikkat çekmişti.

Turhan'ın işaret ettiği borsada tarihi düşüş...



Gün içinde yüzde 6'yı aşan düşüşle 13 bin puan seviyesine inen Borsa İstanbul'da devre kesici uygulamasına gidilmişti.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuş ve geçici olarak devre kesme işlemi uygulanan endeks 16.24 itibarıyla yeniden çalımalara başlamıştı.

