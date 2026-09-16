Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik operasyon düzenlendi. düzenlenen operasyonda, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp’in gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı haberinin ardından Gökalp hakkında yürütülen işlemlerin ve soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.
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Finans sektöründe uzun yıllardır görev yapan Gökalp, İnfo Yatırım’ın yanı sıra Hedef Holding, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Seyitler Kimya Sanayi ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık şirketlerinin yönetim kurullarında da görev yaptığı biliniyor.
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Kaynak: Haber Merkezi