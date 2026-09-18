Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde görevlendirmek üzere akademik personel alımına ilişkin ilan yayımladı. 18 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; üniversitenin Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde görevlendirmek üzere 2 araştırma görevlisi kadrosu için başvuru yapılabilecek.

35 yaş altı

İlana göre adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, giriş sınavının yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış, tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik öğrencisi olması şartı aranıyor.

En az 70 puan

Makine Mühendisliği için başvuracak adayların Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olması, bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olması veya aktif olarak bölüme kayıtlı olması gerekiyor. Kadro için ALES’den 70 , yabancı dil sınavından ise 75 puan almış olması gerekiyor.

Son tarih 2 Ekim

Başvurular 18 Eylül’de başladı ve 2 Ekim’de sona erecek. Ön değerlendirme sonuçları 7 Ekim’de, yazılı giriş sınavı 9 Ekim’de yapılacak. Sonuçlar ise 13 Ekim’de açıklanacak. Başvurular şahsen veya posta yoluyla Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yapılabilecek, internet üzerinden başvuru kabul edilmeyecek.

