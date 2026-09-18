İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında, sermaye piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Yeni nesil suç örgütleri” ve “borsa” operasyonlarının devam edeceğini kaydeden Çiftçi, “Yani kısaca bugün de, yarın da operasyon vardı. Yarın sabaha doğru d operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz ‘devlet unutmaz, uyutmaz’ diyoruz” diye konuştu.

Mafya ve yeni nesil suç örgütlerinin arasındaki farklara değinen Çiftçi, “Bu yeni nesil suç örgütlerine 3. nesil çeteler diyebiliriz. Tam tarifi bu şekilde doğru yapmalıyız. Önceki mafyaların belli bir başı vardı. Başında mafya lideri vardı. Örgütlerin bir merkezi vardı, bir raconları vardı, ilkeleri vardı, ahlakları vardı, değerleri vardı. Yeni nesil suç örgütlerinin hiçbir değeri yok, hiçbir ahlaki kuralları yok. Bir de hibrit örgütlenmeler bunlar. Öncekiler sadece çek-senet tahsilat yapıyorlardı, klasik mafya örgütleri. Bunlar her türlü suça el atabiliyorlar. Tehdit var, haraç var, siber suçlara giriyorlar, uyuşturucuyla, uyuşturucu konusunda toplumu zehirliyorlar, düzensiz göçe giriyorlar" dedi.

“Borsa operasyonlarına devam”

Çiftçi, borsa operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada ise, “Kısaca bugün operasyon vardı, yarın da olabilir. Yarın sabaha doğru bir operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz ‘devlet unutmaz, uyutmaz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

