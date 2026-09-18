İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel alımına ilişkin iki ilan yayımladı. 18 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre; üniversitenin farklı birimlerinde görevlendirmek üzere toplam 24 akademik personel için başvuru yapılabilecek.

İlk ilana göre Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü için birer araştırma görevlisi kadrosu bulunuyor. Rektörlük Ortak Dersler Bölümü için ise bir öğretim görevlisi alınacak.

20 personel

İkinci ilanda ise Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi için akademik personel ilanları açıldı. Diş Hekimliği Fakültesi , Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi için toplam 20 öğretim üyesi kadrosu yer alıyor. Kadrolar arasında doktor öğretim üyesi ve doçent pozisyonları bulunuyor.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde Klinik Bilimler Bölümüne, Eğitim Fakültesi için Matematik ve Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri Bölümlerine, Fen-Edebiyat Fakültesi için Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne, Hukuk Fakültesi için Özel Hukuk Bölümüne, Mühendislik Fakültesi için İnşaat Mühendisliği Bölümüne ve Tıp Fakültesi için ise Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümlerine akademik personel alımı yapılacak.

Son tarih 2 Ekim

Başvurular elektronik ortamda, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak. Fiziki ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. İlk ilan için ön değerlendirme sonucu 9 Ekim, giriş sınavı 13 Ekim, sonuçlar ise 19 Ekim’de açıklanacak. Öğretim üyesi için başvuru süresi ise 2 Ekim’de sona erecek.

