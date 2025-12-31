Son Mühür - Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Doğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan Erzurum Bölge İstişare Toplantısı kapsamında Erzurum’da temaslarda bulundu. Toplantıya Erzurum Valisi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Hizmetler saha ziyaretleriyle değerlendirildi

Komisyon heyeti, toplantı öncesinde Erzurum’daki engellilik hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ziyaret edilerek erişilebilirlik ve destek hizmetleri değerlendirildi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi alındı.

Geniş bölgenin ortak sorunları gündemde

Toplantıda Erzurum merkezli olarak Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli’yi kapsayan geniş bir coğrafyada engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar ele alındı. Sert iklim koşulları, uzun ulaşım mesafeleri, hizmete erişim süreleri ve bölgesel imkân farklılıklarının engellilik deneyimini doğrudan etkilediği vurgulandı.

“Engel bireyde değil, sistemdedir”

Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasında engellilik meselesinin yalnızca mevzuat çerçevesinde ele alınamayacağını belirtti. Kasapoğlu, asıl meselenin engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, engelliliğin bireysel bir durum değil, kamusal hizmetlerin niteliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, engelin hizmette, sistemde ve uygulamada ortaya çıktığını dile getirdi. Yerel yönetimlerin bu alandaki rolünün kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin katkısı öne çıktı

Yerel yönetimlerin erişilebilirlikten sosyal hayata katılıma kadar geniş bir alanda belirleyici olduğuna dikkat çekildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin engellilik alanındaki çalışmalarının yerinde incelenmesinin, hazırlanacak komisyon raporuna önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Rapor bölgesel gerçekliklere dayanacak

Toplantıda erişilebilirlik, sağlık hizmetlerine ulaşım, eğitimde uyarlamalar, sosyal hayata katılım ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sürekliliği başlıkları, bölgesel koşullar dikkate alınarak ele alındı. Katılımcılar, Doğu Anadolu’ya özgü çözüm önerilerini komisyon ile paylaştı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Erzurum’daki toplantı ve saha ziyaretleriyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin engellilik alanındaki ihtiyaçlarını bütüncül biçimde değerlendirdi. Elde edilen tespitlerin, hazırlanacak komisyon raporuna doğrudan yansıtılması hedeflendi.