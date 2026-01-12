Özellikle yüksek kesimlerde kendini iyiden iyiye hissettiren kar yağışının akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırması ve Salı sabahına kadar sürmesi bekleniyor. Bu durum, binlerce öğrenci ve velinin gözünü Yozgat Valiliği ile YÖK'ten gelecek açıklamalara çevirmesine neden oldu.

Meteoroloji'den kritik uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaşanacak yoğun yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin büyük bölümü çok bulutlu ve yağışlı bir hava ile karşı karşıya kalacak. Yağışların kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde özellikle Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı yaşanması da beklenen tehlikeler arasında yer alıyor.

Valilikten henüz resmi açıklama gelmedi

Yozgat'ta yaşayan öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü için tatil kararı alınıp alınmayacağını merakla bekliyor. Ancak haber hazırlandığı saatlerde Yozgat Valiliği'nden herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Bu nedenle Yozgat merkez dahil olmak üzere Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.

Bozok Üniversitesi öğrencileri de kararsız

Üniversite öğrencileri de benzer bir belirsizlik içinde. YÖK'ten ya da Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nden kar tatili ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmadı. Dolayısıyla üniversitede de dersler planlandığı şekilde işlenecek. Yetkililerden gelecek olası açıklamalar için öğrencilerin resmi kanalları takip etmesi öneriliyor.