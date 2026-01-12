Türkiye’de uygulanan standart araç plaka sisteminde, “O” harfi rakam olan “0” ile karışabileceği gerekçesiyle plakalarda yer almıyor. Bu kural, ülke genelinde tüm il ve ilçeler için geçerli olarak uygulanıyor.

İstisna Trabzon’un Of ilçesi oldu

Bu genel uygulamanın tek istisnası Trabzon’un Of ilçesi olarak kayıtlara geçti. 2017 yılında alınan özel bir karar doğrultusunda, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla “O” harfi yalnızca Of ilçesi için serbest bırakıldı. Kararın ardından Of İlçe Emniyet Müdürlüğü, “61 OF” serili plakaların dağıtımına resmen başladı.

“61 OF” plakaları ilçe kimliğinin simgesi haline geldi

Uygulamanın başlamasıyla birlikte “61 OF” ile başlayan plakalar sadece ilçede yaşayanlar arasında değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan Oflular arasında da yoğun ilgi gördü. İlçeyle olan bağını plakasında göstermek isteyen birçok kişi bu seriyi tercih etti.

Türkiye’de başka bir örneği bulunmuyor

Mevzuatın genel yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Of ilçesi dışında Türkiye’nin hiçbir il ya da ilçesinde, hiçbir plaka kombinasyonunda “O” harfi kullanılmıyor. Bu yönüyle uygulama, Türkiye’de tek ve benzeri olmayan bir ayrıcalık olarak yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Trafikte dikkat çekiyor

Sosyal medyada sıkça paylaşılan “61 OF 2026” gibi plakalar, nadir görülmesi nedeniyle dikkat çekiyor. Zaman zaman başka illerde yapılan trafik kontrollerinde bu plakaların gerçek olup olmadığının sorgulandığı olaylar da haberlere konu oldu.