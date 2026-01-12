İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Ancak ertesi gün için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji'nin verilerine göre Salı sabahı itibarıyla yağışların durması bekleniyor, ancak gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için önemli bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada bölge genelinin çok bulutlu olacağı ve karla karışık yağmur ile kar yağışının beklendiği belirtildi. Özellikle gece saatleri ve Salı sabahında yer yer buzlanma ve don olayının yaşanabileceği ifade edildi. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Bu durum, okullara ulaşım konusunda endişelerin artmasına neden oldu.

13 Ocak Salı günü Bağcılar ve Arnavutköy'de okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği'nden 13 Ocak Salı günü için henüz resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Bu nedenle şu an itibarıyla Bağcılar ve Arnavutköy ilçelerinde yarın okulların normal şekilde açık olması bekleniyor. Valilik, 12 Ocak Pazartesi günü için kar tatili ilan etmişti ancak Salı günü için herhangi bir karar açıklanmadı. Velilerin İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarını ve web sitesini takip etmesi öneriliyor.

Bağcılar ve Arnavutköy'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre 13 Ocak Salı günü Bağcılar'da hava sıcaklığının 3 derece, Arnavutköy'de ise 2 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi muhtemel olan sıcaklıklar nedeniyle özellikle sabah saatlerinde yollarda buzlanma riski bulunuyor. Öğrencilerin ve velilerin okul servislerini kullanırken dikkatli olması, yaya olarak okula gidenlerin ise kaygan zemine karşı önlem alması tavsiye ediliyor. Olası bir tatil kararı için İstanbul Valiliği'nin akşam saatlerinde yapacağı açıklamalar yakından takip edilmeli.