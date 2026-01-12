Henüz Ankara Valiliği tarafından resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı, ancak olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler nedeniyle gözler gece yapılabilecek olası son dakika duyurusuna çevrildi.

Ankara Valiliği, 13 Ocak Salı günü için şu ana kadar herhangi bir tatil kararı açıklamadı. Valilik, özellikle taşımalı eğitim yapılan bölgelerde ve kırsal kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don riskine karşı meteorolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Tatil kararları genellikle gece geç saatlerde ya da sabahın erken saatlerinde kamuoyuna duyuruluyor.

13 Ocak Ankara hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ankara'da 13 Ocak Salı günü karla karışık yağmur etkili olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık birkaç derece olacak ancak gün içinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Öğle saatlerinden itibaren sıcaklık 1 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 dereceye, hissedilen sıcaklık ise -6 dereceye kadar düşebilir.

Bu hava koşulları, özellikle sabah saatlerinde buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara neden olabilir. Ankara'da hafta boyunca soğuk ve kış şartlarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri buzlanma ve don riski yüksek olarak öngörülüyor.

Ankara Valiliği açıklama yapacak mı?

Şu anda 13 Ocak Salı günü için genel bir tatil kararı bulunmamakla birlikte, gece saatlerinde yapılabilecek olası bir açıklama ihtimali gündemde. Karar, özellikle hava durumunun seyrine ve ulaşım güvenliğine göre verilecek. Eğer kar yağışı beklenenden daha yoğun gerçekleşirse, Valilik sabaha karşı tatil kararı alabilir. Öğrencilerin ve velilerin, sabah erken saatlerde Valiliğin sosyal medya hesaplarını, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ve yerel haber kaynaklarını kontrol etmesi öneriliyor.