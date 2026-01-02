Son Mühür - İstanbul Esenler’de ikamet eden Ebru Yıldız, evindeki tuvalet tıkanıklığını gidermek için internet üzerinden bulduğu bir tesisatçıyla anlaşma yaptı. İddiaya göre firma, Yıldız’ın ücret sormasına rağmen önceden net bir fiyat belirtmedi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından 18 bin lira talep edilmesi üzerine Yıldız büyük şaşkınlık yaşadı. Ücretin yüksekliği nedeniyle panikleyen Yıldız, tesisatçıların evden ayrılmaması üzerine bir arkadaşından borç almak zorunda kaldı; yaşanan tartışmaya ise bina sakinleri de tanıklık etti.

Bakanlık hareket geçti

Ticaret Bakanlığı, fahiş ücret talep eden tesisatçıya ulaşarak fazla alınan bedelin Yıldız’a iade edilmesini sağladı. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Esenler’de bir vatandaşımızdan tesisat hizmeti karşılığında fahiş bir bedel talep edildiğine ilişkin başvuru üzerine İl Ticaret Müdürlüğümüzce derhâl harekete geçilmiş; yerel kurumlarla sağlanan koordinasyon kapsamında, Esenler Belediyesi’nin de hassasiyeti ile, yapılan müdahale neticesinde vatandaşımızın mağduriyeti giderilmiş, fazla tahsil edilen tutarın iadesi sağlanmıştır.

Fahiş fiyat uygulamasına yönelen firma hakkında ise gerekli idari işlem başlatılmıştır.

Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve hakkını korumak; fırsatçılığa, keyfîliğe ve haksızlığa asla geçit vermemek konusundaki kararlılığımız tam ve kesindir."