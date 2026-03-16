Son Mühür - İsrail Savunma Kuvvetleri, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, birliklerin son günlerde güney Lübnan’da Hizbullah hedeflerine karşı “sınırlı kara operasyonları” gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, bu operasyonların ileri savunma hatlarını tahkim etmek amacıyla yapıldığı kaydedildi.

450 bin yedek asker...

Devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun hükümete 450 bin yedek askerin göreve çağrılması yönünde talepte bulunacağını duyurdu. Söz konusu başvurunun önümüzdeki günlerde kabine tarafından onaylanmasının beklendiği aktarıldı. Haberde, 450 bin rakamının gündeme gelmesine rağmen fiilen silah altına alınabilecek azami yedek asker sayısının 260 binle sınırlı olduğu belirtildi. Bu üst sınırın, İsrail ordusunun savaş bölgelerindeki yükünü hafifletmek amacıyla hükümetin geçen ocak ayında aldığı kararla belirlendiğine dikkat çekildi.

Lübnan saldırıları

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından 2 Mart’ta yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atışının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzey kesimlerinde alarm sirenlerinin çaldığı bildirilmişti. Ardından Lübnan genelinde hava operasyonları başlattığını ve başkent Beyrut’u hedef aldığını duyuran İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun bombardıman gerçekleştirdiği ülkede kara harekâtını genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 850’ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105’e çıktığını duyurdu. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi birimi ise İsrail’in saldırıları ve işgali nedeniyle ülkede zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini aştığını bildirdi.