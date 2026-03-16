Son Mühür - Sosyal Güvenlik Kurumu denetimlerinde sıkça karşılaşılan “sahte sigortalılık” vakaları, çok sayıda emekliyi endişelendiriyor. Bir iş yerinde gerçekte çalışmadığı halde sigortalı gösterildiği belirlenen kişiler hakkında ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Ancak prim günlerinin iptal edilmesi her durumda emekli aylığının tamamen kesileceği anlamına gelmiyor.

Örnekle açıkladı

Özgür Erdursun, YouTube yayınında yaptığı değerlendirmede emekliliğin iptal edilip edilmeyeceğinin doğrudan “geriye kalan prim gün sayısına” bağlı olduğunu ifade etti. Erdursun, konuyu somut bir örnek üzerinden anlatarak sürecin nasıl işlediğini detaylandırdı:

"Bir kişinin emekli olması için 5.000 gün gerekiyorsa ve bu kişi 6.000 günle emekli olmuşsa, burada 1.000 gün fazlalık vardır. Eğer bu kişinin 500 günü sahte sigorta gerekçesiyle silinirse, geriye 5.500 günü kalır. İstenen rakam 5.000 olduğu için bu kişinin sigortalılığı iptal edilir ancak emekliliği iptal olmaz. Sadece prim gün sayısı düştüğü için maaş hesabı yeniden yapılır."

''Tehlike çanları çalıyor demektir...''

Sahte olduğu belirlenen prim günleri düşüldüğünde, kalan gün sayısı emeklilik için gereken asgari sürenin altına iniyorsa ciddi bir risk ortaya çıkıyor. Erdursun, “Silinen günlerin ardından emeklilik koşulları artık sağlanamıyorsa, emeklilik tamamen iptal edilir ve bugüne kadar ödenen maaşlar faiziyle birlikte geri talep edilir” ifadelerini kullandı.

En çok merak ettiği konu...

Emekliliği iptal edilen kişilerin en çok sorduğu başlık ise geri talep edilen tutarların kapsamı oluyor. Erdursun, bu aşamada ortaya çıkan mali sorumluluğu şu sözlerle özetledi: "Eğer 15 yıldır emekliyseniz, SGK geriye dönük sadece son 10 yılın ödemelerini talep eder. Emekli olalı 5 veya 8 yıl olmuşsa, tüm süre boyunca alınan maaşlar geri istenir. Sadece ana para değil; faiz, sağlık harcamaları ve bayram ikramiyeleri de toplam borca dahil edilir." Şirket ortakları için durum nasıl? Özgür Erdursun, özellikle şirket ortaklarının sık yaptığı bir yanlışa da işaret etti. Ortağı olunan şirkette kişinin kendisini 4/a (SSK) kapsamında sigortalı göstermesinin teknik olarak “sahte sigortalılık” sayılmadığını, ancak mevzuata aykırı olduğu için hizmetlerin iptal edildiğini belirtti. Bu iptal işlemi de emeklilik hesabını doğrudan etkiliyor. Genel tabloya bakıldığında ise yüksek prim günü bulunanların sahte sigorta denetimlerinde daha avantajlı olduğu görülüyor. Örneğin emeklilik için 5.975 gün şartı bulunan ancak toplamda 9.000 prim günü olan bir kişinin 1.000 günü iptal edilse bile geriye kalan 8.000 gün emeklilik hakkını korumaya yetiyor. Bu durumda aylık bağlama oranı ve maaş tutarı değişse de emeklilik statüsü devam ediyor.