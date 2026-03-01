Son Mühür / Merve Turan- Konaklıların dört gözle beklediği Açık Havada Sabah Sporu, güneşli günlerin geri dönmesiyle birlikte 2 Mart Pazartesi günü yeniden başlıyor. Konak’ta spor keyfi bir kez daha parklara, meydanlara taşınıyor.

8 ayrı noktada yapılacak

Konak Belediyesi’nin, sabahlara keyif ve zindelik katan etkinliği Açık Havada Sabah Sporu, yağmurlu günlerin ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle beraber start alıyor.

Kentin 8 ayrı noktasında, haftada üç gün, sabah 8.30’da yapılacak sabah sporu, 2 Mart Pazartesi günü başlıyor.

Tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olan Açık Hava Sabah Sporu, artık gelenek olduğu üzere Kültürpark (İsmet İnönü Sanat Merkezi yanı), Denizatı Parkı, Karantina Meydanı, Behçet Uz Parkı, Kılıçreis Parkı, Hatay Pazar Yeri, Tülay Aktaş Parkı, Zafertepe Tarık Gencay Spor Tesisinde sporseverleri bir araya getirecek.

Konaklılar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güne hep birlikte spor yaparak başlayacak. Hatay Pazar Yerinde ise semt pazarının kurulmadığı Çarşamba ve Cuma günleri sabah sporu yapılacak.

“Tüm komşularımızı bekliyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, saha gezilerinde Konaklı komşularının Açık Havada Sabah Sporunu çok özlediklerini sık sık dile getirdiğini ifade ederek, “Açık Havada Sabah Sporu en sevilen etkinliklerimizden biri oldu.

Özellikle kadınlar, komşularıyla birlikte sabah sporunu yapıyor, sosyalleşiyor, sağlığını ve formunu koruyor. Hava şartlarının elvermesiyle birlikte biz de etkinliğimizi başlattık. Tüm Konaklı komşularımızı sabah sporuna bekliyoruz” dedi.