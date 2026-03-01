Son Mühür / Merve Turan- Avrupa Birliği destekli IDEA-VET projesi kapsamında Torbalı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Erişilebilir İstihdam Sempozyumu, zihinsel engelli bireylerin iş gücüne katılımını çok yönlü şekilde masaya yatırdı.

Kamu, akademi, sivil toplum ve iş dünyasını bir araya getiren programda, kapsayıcı istihdam modelleri ve iyi uygulama örnekleri ele alındı.

Uluslararası katılım, ortak hedef: Eşit ve onurlu istihdam

“Inclusion, Diversity and Employability in Vocational Education and Training” başlığıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen sempozyuma Avrupa ülkelerinden akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.

Kendi ülkelerindeki iyi uygulama örneklerini paylaşan konuşmacılar, kapsayıcı mesleki eğitim modelleri, destekli istihdam uygulamaları ve kooperatif temelli sistemler üzerine deneyimlerini aktardı.

Pilot uygulamalardan elde edilen veriler ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunacak çıktılar da kamuoyu ile paylaşıldı. Sempozyum, Ege Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Doç. Dr. Satı Doğan: “Toplumsal köprüler kurmak için bir vesile”

Sempozyum Başkanı Satı Doğan, zihinsel engelli bireylerin istihdam sürecinde en büyük dezavantajlarından birinin sosyal sermaye eksikliği olduğunu vurguladı. Doğan konuşmasında, “Zihinsel engelli bireylerin iş piyasasına erişimini sağlayacak sosyal ağları sınırlı.

Oysa sosyal sermaye; güvene, ilişki ağlarına ve iş birliğine dayalı fırsatları ifade eder. Bugün burada bir araya gelmemiz, toplumsal köprüler kurmak için önemli bir vesiledir” ifadelerini kullandı.

Eğitim ile istihdam arasındaki geçiş mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Doğan, “Aileler, iş dünyası, kamu kurumları ve sivil toplum arasında kalıcı iş birliği mekanizmaları oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Demir: “Erişilebilirlik bir tercih değil, sorumluluktur”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyenin engelli istihdamına yönelik çalışmalarını anlatarak, erişilebilirliğin sosyal bir tercih değil kamusal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve tamamı engelli bireylerden oluşan, 14’ü özel gereksinimli personelin görev yaptığı Kırmızı Kafe’yi örnek gösteren Demir, şunları söyledi:

“Torbalı Belediyesi olarak erişilebilirlik konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İstihdam en zorlandığımız alanlardan biri. Fabrika sahipleriyle sürekli istişare halindeyiz. Zihinsel engelli bireylerin de yapabilecekleri işler var.

Kendilerini değerli hissettikleri ve katkı sundukları ortamlarda kapasitelerini en üst seviyeye çıkararak kurumlarına ciddi verim sağladıklarını bizzat deneyimledim. Fabrika sahiplerinin de bu deneyimi yaşamasını istiyorum.”

Demir ayrıca sempozyumdan çıkacak kararların yerel yönetimler açısından yol gösterici olacağını belirterek, “Alınacak her yapıcı karara destek vermeye hazırız” dedi.

“Bireylerin istihdama katılımı: Neredeyiz?”

İlk oturumda mevcut tablo verilerle değerlendirildi. Oturumun moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru üstlendi.

İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ve dernek üyesi Ayça Karagöz’ün de söz aldığı oturumda, Türkiye ve dünyadan istihdam oranları, karşılaşılan yapısal sorunlar ve çözüm önerileri rakamlarla ortaya kondu.

Program kapsamında dernek üyelerinin gerçekleştirdiği dans gösterisi ise salonda duygusal anlara sahne oldu.

“Basit çözümler, gerçek etki”

İkinci oturumda erişilebilir iş ortamlarının oluşturulmasına yönelik uygulanabilir adımlar tartışıldı.

Küçük düzenlemelerin büyük farklar yaratabileceği vurgulanırken, işverenlerin bilinçlendirilmesi ve iş koçluğu sisteminin yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Katılımcılar, “Erişilebilirlik çoğu zaman yüksek maliyet değil, doğru planlama meselesidir” görüşünde birleşti.

Uluslararası iyi uygulama örnekleri paylaşıldı

Üçüncü oturumda Avrupa’dan katılan temsilciler, kendi ülkelerindeki kapsayıcı istihdam modellerini anlattı. Kooperatif yapıları, destekli istihdam programları ve yerel yönetim–özel sektör iş birlikleri örneklerle aktarıldı. Deneyim paylaşımının, yerel düzeyde politika üretimine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Yol haritası forumda şekillendi

Günün sonunda düzenlenen “Birlikte Nasıl İlerleriz?” forumunda güvenli, kalıcı ve onurlu istihdam için yol haritası oluşturulması hedeflendi.

Kamu–özel sektör iş birliği, işveren sorumlulukları ve sürdürülebilir modeller detaylı şekilde ele alındı. Sempozyum, “erişilebilir, güvenli ve onurlu istihdam” ortak vurgusuyla sona erdi.

Katılımcılara sertifika verildi

Programa Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden akademisyenler ve öğrenci toplulukları da katıldı.

Sempozyum sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edildi. Etkinliğin sonuç raporunun önümüzdeki günlerde üç dilde yayımlanacağı bildirildi.