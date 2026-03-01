Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz aylarda iptal edilmesi ve adaylar arasında yaşanan polemiklerle gündeme gelen İzmir Kahveciler Odası’nda yeniden seçim heyecanı başladı. Oy verme işlemleri, sabah saat 10.00 itibarıyla İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde başladı.

Kırdı ve Büyükdemir karşı karşıya

Mevcut başkan İsmail Hakkı Kırdı ile bir önceki seçimde en fazla oyu alan aday Jale Büyükdemir’in yarıştığı genel kurulda, salonda yoğun katılım dikkat çekti. Seçimin iptal edilmesinin ardından yeniden sandık başına giden oda üyeleri, sabahın erken saatlerinden itibaren kongre merkezine gelmeye başladı.

Esnaf değişim mi istiyor?

Esnaf kulislerinde değişim talebinin öne çıktığı konuşulurken, seçim sürecinin önceki döneme kıyasla daha yüksek bir rekabet ortamında geçtiği ifade ediliyor. Taraflar gün boyunca üyelerle birebir temas kurarak destek arayışını sürdürdü. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçilmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor.

Jale Büyükdemir: Sonuç değişmeyecek

Geçtiğimiz günlerde Son Mühür TV’te Tunç Erciyas’ın konuğu olan İzmir Kahveciler Odası Başkan Adayı Jale Büyükdemir, seçimin değişmeyeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Sandıklarımız açılacak, oylarımız kullanılacak, geri dönülecek. Üye beklemek zorunda kalmayacak. Yani geldiğinde sırasına girip oyunu kullanıp hemen gidebilecek. Bu önemli bir şey. Çünkü 11 Ocak'ta yapılan seçimde, esnaf arkadaşlarımızın hepsi çok zor bir zaman geçirdiler.

Saat: 15.30'a kadar oylama başlamadı. Uzattılar, uzattılar, uzattılar. Mevcut başkan elinden gelen her şeyi yaptı ama yine sonuç değişmedi. Şu anda da yapıyorlar ama yine Allah'ın izniyle sonucumuz değişmeyecek."