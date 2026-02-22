Son Mühür- AFAD’dan alınan son dakika bilgilerine göre, Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre yerleşim yerlerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün saat 07:58 sularında Akdeniz’de bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 17.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kaş ilçesine yakın mesafede

Depremin merkez üssünün koordinatları 35.805 Kuzey ve 28.59056 Doğu olarak belirlendi. Sarsıntının, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 83.94 kilometre mesafede gerçekleştiği açıklandı. Deniz açıklarında meydana gelmesi nedeniyle karada şiddetli bir sarsıntı hissedilmemekle birlikte, kıyı şeridindeki bazı noktalarda hafif sarsıntılar kaydedildi.

Olumsuz bir durum bildirilmedi

Deprem sonrası yerel kaynaklardan ve AFAD’dan yapılan ilk açıklamalarda, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. Bölgedeki sismik hareketlilik uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililer, vatandaşların resmi kanallardan gelecek bilgilere itibar etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

