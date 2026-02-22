Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van’ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.

Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor?

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleriyle Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Rüzgârın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgârın genel olarak güney ve doğu yönlerden hafif, zamanla kuzeyli yönlere dönerek yer yer orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de ise kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

22 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AYDIN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu ve çok bulutlu.