Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van’ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.
Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleriyle Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.
Rüzgârın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Rüzgârın genel olarak güney ve doğu yönlerden hafif, zamanla kuzeyli yönlere dönerek yer yer orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de ise kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
22 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AYDIN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu ve çok bulutlu.