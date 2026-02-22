İran’ın stratejik bölgelerinde gerçekleştireceği kapsamlı askeri tatbikat ve atış eğitimleri, sivil havacılık trafiği için yeni kısıtlamaları beraberinde getirdi. Bölgesel güvenlik dinamikleri açısından kritik önem taşıyan bu askeri hareketlilik, yayımlanan resmi havacılık duyurularıyla uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuldu.

İran hava sahasında stratejik kısıtlama kararı

Orta Doğu’nun savunma sanayii ve askeri kapasite açısından en aktif ülkelerinden biri olan İran, ülkenin hem doğu hem de batı sınırlarını kapsayan geniş ölçekli askeri atış faaliyetleri için düğmeye bastı. Bu kapsamda havacılık güvenliğini sağlamak amacıyla sivil uçuş rotalarını doğrudan etkileyen bir NOTAM (Havacılık Duyurusu) paylaşıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından da teyit edilen verilere göre, ilk askeri hareketliliğin 24 Şubat tarihinde ülkenin doğusunda yer alan Kirman eyaleti ile batı sınırındaki İlam eyaletinde eş zamanlı olarak icra edilmesi bekleniyor.

Belirlenen irtifa ve bölgeler için "Tehlikeli" uyarısı

Paylaşılan teknik detaylar, askeri eğitimlerin yapılacağı hava sahasının sivil havacılık için risk taşıyan sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Yapılan duyuruda, operasyonel faaliyetlerin sürdürüleceği bölgelerde yer seviyesinden başlayarak 8 bin ile 11 bin fit yüksekliğe kadar olan hava sahasının, belirtilen zaman dilimlerinde "kısıtlı ve tehlikeli" bölge statüsüne alındığı bildirildi. Pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin bu koordinatları dikkate alarak rota planlaması yapmaları istenirken, irtifa sınırlarının askeri mühimmatın etki alanı gözetilerek belirlendiği tahmin ediliyor.

Askeri takvim Mart ayına kadar uzayacak

Tahran yönetiminin planladığı askeri hareketlilik yalnızca 24 Şubat ile sınırlı kalmayacak. Yayımlanan kapsamlı takvime göre, askeri disiplin ve savunma hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilecek atış eğitimleri Şubat sonu ve Mart başında da devam edecek. Belirlenen programa göre 25 ve 28 Şubat tarihlerinin yanı sıra, 3 Mart ve 6 Mart günlerinde de İran’ın muhtelif bölgelerinde benzer askeri faaliyetlerin yürütüleceği kaydedildi.