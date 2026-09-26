Son Mühür- Üniversite sınavına hazırlanan mezun öğrenciler için Bayraklı Belediyesi sürece destek için çalışmaya devam ediyor. Sosyal Etkinlik Merkezi’nde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yeni dönem kayıtları başladı. Mezun öğrencilerin başvurularını 28 Eylül Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

7, 8, 11 ve 12. sınıflara da eğitim veriliyor

Ayrıca bu merkez doğrultusunda sadece mezun öğrenciler değil 7-8 ve 11-12. sınıf öğrencilerine de yüz yüze eğitim veriyor. Eğitim desteğiyle öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerine düzenli ve programlı katkı sunuluyor.

Başvuruda YKS sonuç belgesi isteniyor

Yeni dönemde eğitim desteğinden yararlanmak isteyen mezun öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgeleriyle birlikte Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitim desteğiyle öğrencilerin hedeflerine daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlanırken, ailelerin eğitim giderleri üzerindeki yükünün de bir nebze olsun hafifletilmesi amaçlanıyor.

Başkan Önal: “Eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsiyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eğitim alanındaki desteklerin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin hayallerine ulaşabilmeleri için eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsiyoruz. Sosyal Etkinlik Merkezimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuğuna destek oluyoruz. Ücretsiz eğitim desteğimizle ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi, öğrencilerimizin ise hedeflerine daha güçlü hazırlanmasını amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Bu eğitim desteğinden yararlanmak isteyen mezun öğrencilerin 28 Eylül Pazartesi gününe kadar Sosyal Etkinlik Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor. Ayrıca 0232 477 20 00 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.