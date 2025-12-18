RTÜK’ün bugün gerçekleştirdiği toplantıda, isteğe bağlı yayın hizmeti sunan dijital platformlardaki içerikler ile radyo yayınlarına ilişkin raporlar ele alındı. İncelemeler sonucunda, yayın ilkelerine aykırı bulunduğu değerlendirilen içerikler hakkında üst sınırdan yaptırımlar kararlaştırıldı.

HBO Max’te yayınlanan diziye katalogdan çıkarma kararı

Üst Kurul’da görüşülen raporlardan biri, HBO Max logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcısında yayımlanan “Jasmine” adlı diziye ilişkin oldu. Yapılan değerlendirmede, dizinin yayın içeriğinin toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık taşıdığı kanaatine varıldı.

Bu gerekçeyle, ilgili platforma 6112 sayılı Kanun’un ilgili maddesi kapsamında en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu içeriğin katalogdan çıkarılmasına karar verildi.

Netflix’e “Too Hot to Handle: İtalya” yaptırımı

Toplantıda Netflix tarafından yayınlanan “Too Hot to Handle: İtalya” adlı yarışma programı da gündeme alındı. Programda müstehcen sahneler ve Türk toplum yapısıyla bağdaşmadığı değerlendirilen ilişki kurgularına yer verildiği tespit edildi.

RTÜK, söz konusu içerik nedeniyle Netflix’e en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına ve programın yayın kataloğundan çıkarılmasına hükmetti.

Ceza infaz kurumlarına yönelik yayınlar mercek altında

Üst Kurul toplantısında radyo yayınlarına ilişkin ihlaller de ayrıntılı biçimde ele alındı. “Lider FM” adlı radyoda, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ile yakınlarının mesajlarının okunması ve istek parçalarının çalınması RTÜK tarafından sakıncalı bulundu.

Bu yayınların ceza infaz kurumlarının güvenliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilerek, ilgili kuruluşa yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Radyomuğla’ya argo dil gerekçesiyle ceza

“Radyomuğla” adlı medya hizmet sağlayıcısında yayımlanan ve hükümlü ile tutuklulara yönelik hazırlandığı belirtilen programda, argo ve kaba ifadeler içeren şarkılara yer verildiği tespit edildi.

RTÜK, bu durumun Türkçenin doğru ve düzgün kullanımına aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu radyoya yüzde 3 idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Seç FM’e güvenlik gerekçesiyle yaptırım

“Seç FM” adlı radyo kanalında Manisa ve Uşak illerindeki ceza infaz kurumlarına yönelik yapılan yayınlarda, mahkumlara ve yakınlarına ait mesajların okunması sırasında güvenlik riski oluşturabilecek bilgilerin paylaşıldığı belirlendi.

Bu tespit doğrultusunda RTÜK, Seç FM’e yüzde 2 oranında idari para cezası verilmesine hükmetti.

RTÜK: Denetimler sürecek

RTÜK yetkilileri, yayın hizmetlerinde mevzuata aykırı içeriklere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve benzer ihlallerde yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.