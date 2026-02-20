Son Mühür / 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF’ye devredilen ve daha sonra el değiştiren Naksan Holding’in satış sürecinde öne çıkan gruplardan biri olan 1982’de kimya mühendisi Lütfi Abay tarafından kurulan Kimpaş Kimya’nın bağlı şirketi ABY Plastik Ambalaj Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir’in Bergama ilçesinde rüzgar enerji santrali kurmak için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Başvuruyla birlikte proje için hazırlanan nihai rapor sonrasında inceleme ve değerlendirme süreci resmen başladı.

5,5 MW’lık tek türbin

Proje, Bergama’ya bağlı Seklik Mahallesi’nde 177 ada 210 parselde hayata geçirilecek. Toplam 7,93 hektarlık parselin 2,73 hektarlık bölümünde 5,5 MWm / 5,5 MWe kurulu güce sahip tek bir rüzgar türbini kurulması planlanıyor. Yaklaşık 96 milyon TL yatırım bedeli öngörülen santralin ekonomik ömrü 49 yıl olarak belirtiliyor.

ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi kapsamında hazırlanan dosya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir İl Müdürlüğü’nde 10 takvim günü süreyle kamuoyunun görüşüne açıldı. Bu sürede iletilecek görüş ve önerilerin karar sürecinde dikkate alınacağı bildirildi.

“Tarım Arazisi” detayı gözden kaçmadı

Proje alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak yer alıyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşünde ise söz konusu parselin “Kuru Marjinal Tarım Arazisi” niteliğinde olduğu ifade edildi. Bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı da resmi yazışmalarda yer aldı.

Santral alanı, Seklik Mahallesi merkezine yaklaşık 1,6 kilometre, en yakın konuta ise yaklaşık 1,2 kilometre mesafede bulunuyor. ÇED dosyasında, alanın ana kuş göç yolları üzerinde yer almadığı ve bölgede başka bir ÇED kararı bulunan enerji ya da madencilik faaliyeti olmadığı bilgisine de yer verildi.

Yaptırım listesinde yer almıştı

Grubun adı geçtiğimiz mayıs ayında ABD yönetiminin açıkladığı yaptırım kararıyla da gündeme gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından duyurulan listede, İran ile petrol ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şirketler ve gemiler yaptırım kapsamına alınmış; Kimpaş Kimya’nın da 15 milyon dolarlık petrol ticareti iddiası nedeniyle listeye dahil edildiği açıklanmıştı.

Kararda, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketler, bir Türk petrokimya tedarikçisi, bir İran kargo şirketi ve iki geminin yaptırım kapsamına alındığı belirtilmişti.

TMSF ihaleleriyle de dikkatleri çekmişti

Grup, daha önce TMSF tarafından satışa çıkarılan şirketleri satın almasıyla dikkat çekmişti. 2021 yılında Naksan Plastik’i 1,4 milyar liralık teklifle bünyesine katan şirket, Naksan Holding’e ait Royal Halı’yı da 121 milyon liraya satın almıştı. Bu satışla birlikte Royal Halı, Pierre Cardin Halı, Atlas Halı, Studio Halı ve Nakpilsa markaları da grubun çatısı altına geçmişti.

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısının ardından proje hakkında nihai ÇED kararının verilmesi bekleniyor.