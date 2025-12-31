Son Mühür / Atakan Başpehlivan 2026 yılının ilk aylarında İzmir genelinde yapılması planlanan esnaf odası seçimlerinin, kentte hareketli ve çekişmeli bir sürece sahne olması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, üye sayısı bakımından İzmir’in en büyük ve en etkili meslek örgütleri arasında gösterilen odalarda seçimler çift adaylı yarışlar gerçekleşecek.

Emlakçılar Odası’nda Güleroğlu ve Gültekin karşı karşıya

Uzun yıllardır Mesut Güleroğlu tarafından yönetilen ve İzmir’de bulunan esnaf odaları içerisinde en fazla üye potansiyeline sahip İzmir Emlak Komisyoncuları Odası’nda Serhat Gültekin’in adaylık için yola çıktığı belirtilirken, 11 Ocak’ta düzenlenecek seçimlerde iki aday arasında önemli rekabet olacağı ve denklemin mevcut başkan Güleroğlu’ndan yana olacağı vurgulandı.

Gözler Lokantacılar Odası seçimlerinde

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası’nda yaklaşan seçim süreci, esnaf kulislerinde hareketli günlere sahne oluyor. Bir süredir yerel medyada taraflar arasında karşılıklı eleştirilerin ve aleyhte haberlerin gündeme geldiği odada, uzun yıllar başkanlık görevini yürüten Aykut Yenice’nin yeniden adaylığını açıklaması tansiyonu yükseltti.

Yenice’nin, mevcut başkan Doğan Kılıç’ın karşısına çıkmasıyla birlikte başlayan polemiklerin seçim sürecine de yansıdığı belirtilirken, esnaf çevrelerinde rekabetin sertleşeceği yorumları yapılıyor. Oda yönetiminin geleceğini belirleyecek seçimin 18 Ocak’ta yapılması planlanırken, sürecin önemli dönemeç olacağı ifade ediliyor.

Pazarcılar Odası’nda güçlü değişim çağrısı

Uzun süredir kamuoyunda tartışmaların odağında yer alan İzmir Pazarcılar Esnafı Odası seçimlerinde rekabetin yeniden şekillendiği öğrenildi. Mevcut başkan Hamdi Erişen’in karşısına, özellikle Karabağlar, Konak ve Karşıyaka’da katı atık bedellerine karşı düzenlenen eylemlerle pazarcı esnafının sesi haline gelen İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar’ın çıkacağı kulislere yansıdı. Geçmiş yıllarda da oda başkanlığı için aday olan Acar’ın, 12 Ocak’ta yapılması planlanan seçimlerde yeniden aday olarak Erişen’e karşı yarışacağı belirtiliyor.