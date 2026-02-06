Dijitalleşmeyle beraber gündeme gelen en önemli konuların başında veri güvenliği geliyor. Meta bünyesinde yer alan Messenger platformu, veri güvenliğini sağlamak amacıyla uçtan uca şifreleme protokolü geliştirdi. Bu protokolle birlikte ileti ve aramaların içeriğine sadece gönderici ve alıcı ulaşabiliyor. Sistem devreye girdiğinde, mesajlar cihazdan çıktığı an karmaşık bir algoritmayla kilitleniyor. Bu kilidi çözecek dijital anahtarlar ise yalnızca iletişimi kuran tarafların cihazlarında fiziksel olarak bulunuyor.

SOHBETLERİN GÜVENLİK DURUMU NASIL KONTROL EDİLİR?

Milyonlarca kullanıcı mesajlarının uçtan uca şifreleme yöntemiyle koruma altında olup olmadığını araştırıyor. Messenger ise bu durumu teyit etmek için kullanıcılara basit bir yöntem sunuyor. İlgili sohbetin ayarlar bölümüne girildiğinde, kilit simgesiyle birlikte 'Uçtan uca şifrelenmiş' ibaresinin yer alması, protokolün devrede olduğunu gösteriyor.

Yeni bir cihazdan oturum açıldığında, eski şifreli sohbet dökümlerine ulaşılabilmesi için kullanıcıların daha önce oluşturdukları yedeği güvenlik anahtarı veya şifre ile geri yüklemeleri zorunlu tutuluyor.

SİSTEMİN TEKNİK SINIRLARI VE RİSK FAKTÖRLERİ

Uçtan uca şifreleme teknolojisi her ne kadar yüksek güvenli gibi görülse de teknik ve fiziki sınırları mevcut. Bu güvenlik protokolü sadece dijital aktarım sırasında geçerli. Ayrıca platformdaki takma adlar, sohbet temaları ve özel ifadeler şifreleme sisteminin dışında tutuluyor.