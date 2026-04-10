Son Mühür- A Milli Futbol Takımı’nın Kosova karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle 24 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmesi, Türkiye genelinde büyük bir coşku yarattı.

Tarihi başarı Türkiye’yi kenetledi

Millilerin Dünya Kupası bileti almasıyla birlikte ülke genelinde adeta bayram havası oluştu. Uzun yıllar sonra gelen bu önemli başarı, taraftarları olduğu kadar sanatçıları da harekete geçirdi. Özellikle milli takım için özel bir marş hazırlanması yönünde birçok isim gönüllü oldu.

Sanatçılar marş için sıraya girdi

Milli heyecanın artmasıyla birlikte müzik dünyasından pek çok sanatçı, A Milli Takım’a destek vermek amacıyla marş hazırlamak için kolları sıvadı. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri ise ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl oldu.

TFF ile görüşme gerçekleştirdi

Sinan Akçıl’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaptığı ve yeni bir milli takım marşı hazırlayacağını duyurduğu öğrenildi.

Sosyal medyadan net mesaj

Akçıl, hakkında çıkan iddialar ve sosyal medyada dolaşan marşlar üzerine kişisel hesabından bir açıklama yaparak tartışmalara son noktayı koydu. Ünlü sanatçı, kendisine ait olduğu öne sürülen marşların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Ben gerçek kalple yazdım”

Sinan Akçıl, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ortalıkta dolaşan marşlardan hiç biri benim değil arkadaşlar, yalan haberlere inanmayın:) zaten ortalıkta dolaşan marşların hemen hepsi yapay zeka(Suno) ürünü, ben gerçek kalple yazdım az biraz daha sabır.."